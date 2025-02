UAE Tour 2025, tappa di oggi (17 febbraio): orari, percorso, tv. Jonathan Milan si gioca le carte nella prima volata

Si apre oggi, con la prima frazione da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace, di 138 chilometri, l’UAE Tour 2025. Giornata iniziale (la corsa a tappe si chiuderà domenica) che prevede alcune insidie: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO PRIMA TAPPA UAE TOUR 2025

138 chilometri non banali: dovrebbe essere volata, ma non è detto che sia a ranghi compatti. Prima un lungo tratto nel deserto, che potrebbe creare sconvolgimenti in gruppo, poi qualche saliscendi ed alla fine un arrivo che tira all’insù, nulla di scontato.

CALENDARIO UAE TOUR 2025

PRIMA TAPPA

Lunedì 17 febbraio

Madinat Zayed Shams Solar Park – Liwa Palace (138 km)

Partenza ore 10.20

Arrivo ore 13.30 circa

UAE TOUR 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.50

Diretta streaming: Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Sarà volata e dunque c’è già attesa per il nostro Jonathan Milan che vuole confrontarsi con i migliori velocisti al mondo. Occhio che i rivali non mancano, il parterre è ricco di sprinter pronti a sfidare il friulano della Lidl-Trek. Dal campione d’Europa Tim Merlier (Soudal Quick-Step), passando per Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) fino ad arrivare a Olav Kooij (Visma|Lease a Bike), ma anche Sam Welsford (Red Bull-Bora-hansgrohe), Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) e un Fabio Jakobsen (Picnic PostNL).