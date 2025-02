LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: esordio stagionale per Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell’UAE Tour 2025, corsa a tappe invernale ormai divenuta un habitue del circuito internazionale delle due ruote. Si apre quest’oggi il giro che si tiene sul territorio degli Emirati Arabi Uniti, appuntamento molto utile per i corridori al fine di carburare e macinare chilometri in vista delle prime grandi classiche del mese di marzo.

La tappa inaugurale della corsa emiratina non presenta alcunché di complicato. 138 km totali da percorrere, da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace, in un tracciato sostanzialmente piatto nel tratto iniziale, mentre gli ultimi 70 chilometri sono mossi e movimentati, sebbene non ci siano da affrontare particolari asperità. Il profilo del percorso è quindi adatto alle ruote veloci: sarebbe una sorpresa non vedere un arrivo in volata.

Diversi i big presenti nella penisola arabica. La stella al via della corsa emiratina è Tadej Pogacar (UAE Emirates): lo sloveno fa il suo esordio stagionale quest’oggi e andrà sicuramente alla caccia del successo finale, anche se l’obiettivo principale è affinare i dettagli in vista delle classiche di marzo. Come outsider per la vittoria, possiamo annoverare tra i papabili Pello Bilbao (Bahrain-Victorius), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) e il vincitore dell’anno passato, Lennert Van Eetvelt (Lotto).

