Toni Nadal sostiene Sinner e attacca: “Sorpreso dal comportamento di alcuni giocatori, alcuni neanche così ‘puliti'”

Il mondo del tennis si sta dividendo rispetto all’accordo raggiunto tra Jannik Sinner e la WADA sulla vicenda “Clostebol”. Il n.1 del mondo, su consiglio dei suoi avvocati, ha deciso di accettare la proposta dell’Agenzia mondiale dell’antidoping di una sospensione di tre mesi dal circuito internazionale. Da parte dei legali di Sinner non c’era la certezza che in sede di dibattimento presso il TAS ci sarebbe stata l’assoluzione piena e, onde evitare il rischio di una condanna ben più pesante, si è optato per questa soluzione.

Una presa di posizione non facile da accettare per Jannik che, forte di quanto accaduto in precedenza nel procedimento di primo grado, voleva uscirne in maniera completamente immacolata. Le cose, però, sono andate diversamente. Tra le mille interpretazioni a questo caso, vi è anche quella di Toni Nadal, zio di Rafa e tra i coach più importanti del mondo a livello tennistico.

Intervistato da MARCA, il tecnico iberico ha parlato chiaro: “L’ho già detto e spiegato molte volte, io sono contro la sanzione di Sinner. Conosco personalmente Jannik, non c’era alcuna volontà di imbrogliare da parte sua e non si può trattare così una persona per un errore casuale“, ha sottolineato. “Non è possibile che ci sia questa voglia di accusare e sanzionare. Bisogna punire chi fa queste cose intenzionalmente per cercare benefici, ma so che questo non è il caso di Sinner. Non ha avuto alcun beneficio da quel che gli hanno trovato“, la lettura di Nadal in relazione al fatto che non stiamo parlando di una vicenda “doping”.

“Quindi, perché sanzionarlo? È vero che si dice che ad altri che non erano numeri 1 del mondo è arrivata una sanzione, ma hanno sbagliato prima. Sono sorpreso che diversi giocatori si siano schierati contro di lui, tra cui anche alcuni di alto livello e persino qualcuno che non è molto pulito“, la stoccata dello zio Toni al sistema antidoping e alle malelingue del Tour.