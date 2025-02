Taylor Fritz costretto a rinunciare al torneo di Acapulco per un infortunio molto fastidioso

Non è stato il 2025 che Taylor Fritz si sarebbe augurato finora. Il californiano, finalista l’anno scorso agli US Open e nelle ATP Finals, aveva grandi ambizioni in vista dell’inizio di stagione. La battuta d’arresto al terzo turno degli Australian Open contro il francese Gael Monfils ha fatto suonare un primo campanello d’allarme per il n.4 del mondo.

Fritz, da quella brutta sconfitta, non è riuscito a ottenere alcuna affermazione nei tornei a cui ha preso parte:

Eliminato negli ottavi di finale a Dallas per mano di un ispirato Denis Shapovalov;

Out nei quarti di finale a Delray Beach contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Le motivazioni di queste brutte prestazioni sono però emerse nelle ultime ore, in conseguenza del suo forfait nell’ATP500 di Acapulco: “Mi dispiace molto dover rinunciare ad Acapulco quest’anno. Ho avuto a che fare con un infortunio agli addominali settimana precedente a Dallas. Ho giocato nonostante l’infortunio, sperando che potesse migliorare perché potevo giocare diversi colpi senza sentire dolore“, ha scritto l’americano sul suo profilo Instagram.

“Ora sono a un punto in cui la situazione non è migliorata ed è frustrante giocare quando so di non poterlo fare al 100% ed evitare certi colpi o colpire in modo diverso da come farei normalmente per evitare il dolore. Acapulco è sempre stato uno dei miei eventi preferiti e mi dispiace molto aver deluso il torneo. Spero che questa settimana di riposo e riabilitazione mi riporti presto al 100%“, ha aggiunto Fritz.

Un infortunio decisamente fastidioso, in un punto molto delicato. Vedremo se lo statunitense saprà riprendersi completamente in vista del Sunshine Double, dove gli stimoli per fare molto bene non mancano, soprattutto pensando all’appuntamento di casa a Indian Wells.