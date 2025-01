Clamoroso agli Australian Open: Tylor Fritz eliminato dal 38enne Monfils!

Cade la testa di serie numero 4 del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis: lo statunitense Taylor Fritz, potenziale avversario di Sinner in semifinale, reduce dalla finale persa agli US Open proprio contro l’azzurro nell’ultimo torneo dello Slam della scorsa stagione, cede al 38enne transalpino Gael Monfils, che prosegue nell’ottimo momento di forma dopo il titolo conquistato ad Auckland, imponendosi per 3-6 7-5 7-6 (1) 6-4 in tre ore e sette minuti di gioco. Il francese attende ora il vincente del match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Ben Shelton.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi Fritz inizia a comandare il gioco e, con un parziale di 12 punti a 4 inanella tre giochi di fila e chiude sul 6-3 in 38′. Nella seconda partita i servizi dominano a lungo e non si registrano palle break per undici game, ma nel dodicesimo gioco lo statunitense accusa un passaggio a vuoto e cede la battuta a zero con Monfils che riequilibra la contesa col 7-5 in 44′.

Nella terza frazione il canovaccio è molto simile a quello del set precedente: l’unico a concedere due palle break è Fritz, il quale però questa volta si salva nel sesto game e così si va al tiebreak. Monfils domina e vola sul 6-0, prima di chiudere sul 7-1 dopo 54′. Nel quarto parziale è il transalpino il primo a rischiare, ma Fritz non sfrutta due break point nel quarto game. Lo statunitense viene punito dal francese, cinico nei momenti chiave: dal 3-4 Monfils piazza un parziale di 12 punti a 4 e chiude i conti sul 6-4 in 51 minuti.

Le statistiche premiano il transalpino, che mette a segno più vincenti, 58-44, e concede meno errori non forzati, 34-36, conquistando nel complesso 133 punti contro i 118 dell’avversario. Il francese ottiene il doppio degli ace, 24-12, facendo meglio in termini di resa sia con la prima (82%-75%), sia con la seconda (68%-58%), sfruttando 2 delle 6 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 4 concesse.