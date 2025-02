Tadej Pogacar alla Parigi-Roubaix? Arriva la frenata di Matxin: “Al momento è no…”

Ieri tutti i tifosi di Tadej Pogacar, ma in generale del ciclismo, si sono esaltati nel vedere il video del campione del mondo in carica sulle pietre della Parigi-Roubaix. Lo sloveno si è testato nella nota Foresta di Arenberg: un segnale verso una partecipazione, magari già quest’anno, o solo una prova per il futuro, per andare a caccia di tutte le Classiche Monumento?

La risposta, anche se criptica, è arrivata dal direttore sportivo della UAE Team Emirates XRG, Joxean Matxin Fernandez. Le sue parole: “Ha fatto la ricognizione con Baldato e Tim Wellens. Erano in zona e hanno fatto la ricognizione ad Arenberg. Nel programma iniziale di Tadej non c’è la Parigi-Roubaix quest’anno. Ha semplicemente dedicato tre giorni al Giro delle Fiandre, alla Gand-Wevelgem e poi alla Parigi-Roubaix”.

E ancora: “Ha esaminato i materiali, gli pneumatici, la bicicletta, ha corso con essi e ha osservato i momenti critici di quelle gare. Tim correrà la Parigi-Roubaix e Tadej è andato con lui. Al momento, non abbiamo considerato la Roubaix per il suo programma di gare. Di solito si ferma dopo il Giro delle Fiandre e si prepara per le classiche delle Ardenne”.

Non è arrivato il no definitivo: “Forse dopo il Fiandre avrà una buona fiducia, ma tutto dipenderà dalla situazione. Ma al momento è no“.