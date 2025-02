Surf, Italo Ferreira e Caitlin Simmers trionfano nell’Abu Dhabi Pro. Leonardo Fioravanti distante dal vertice

Andato in archivio il secondo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. L’Abu Dhabi Pro, di scena negli Emirati, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa d’esordio sono stati Italo Ferreira e Caitlin Simmers.

Ferreira, terzo nel primo round del Lexus Pipe Pro alle Hawaii, è andato a prendersi un successo di qualità, piegando nel suo incedere avversari di grande valore come il giapponese Kanoa Igarashi, l’australiano Jack Robinson e in finale l’indonesiano Rio Waida. Un atto conclusivo in cui il brasiliano ha fatto la differenza con le sue prime due onde, con cui ha ottenuto 8.67 e 8.60. Il totale di 17.27 non ha dato modo a Waida di replicare, visto il 14.50 complessivo. Un’affermazione che proietta il surfista sudamericano in vetta alla classifica mondiale.

Non grandi soddisfazioni, invece, per Leonardo Fioravanti. L’azzurro, secondo all’esordio nel massimo circuito, non è riuscito a superare il taglio del Qualifying Round e un po’ di rammarico c’è per quel 13.66 a 0.21 da quanto fatto da Igarashi. Fioravanti, comunque, è quinto nel ranking WSL e proverà a rifarsi nel prossimo appuntamento, previsto a Peniche (Portogallo) dal 15 al 25 marzo.

Per quanto concerne la prova femminile, Simmers è andata a prendersi la vittoria in una finale molto tirata e combattuta con l’australiana Molly Picklum. La statunitense con 16.10 è riuscita a spuntarla, facendo meglio del 15.70 dell’aussie. Considerato il secondo posto dell’esordio, la surfista degli States guida le fila della classifica mondiale a precedere proprio Picklum.