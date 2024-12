Calendario surf 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Non bisognerà attendere molto per rivedere all’opera gli artisti della tavola. Il Championship Tour, come sempre, animerà la scena e lo spettacolo sarà garantito. Il massimo circuito internazionale metterà a dura la prova i surfisti migliori del pianeta, in una serie di tappe in varie parti del mondo in cui sarà richiesto adattarsi con velocità alle varie condizioni.

Nella stagione che si è chiusa, le onde di San Clemente, in California, hanno fatto da sfondo ai trionfi mondiali di John John Florence e Caitlin Simmers. Nelle WSL Finals l’hawaiano ha saputo fare la differenza e piegare le mira di uno scatenato Italo Ferreira. Sul versante femminile Simmers ha fatto valere il suo primato nell’annata, piegando l’altra statunitense Caroline Marks in un confronto molto serrato.

Nel 2025 l’atto finale per i primi 5 surfisti del ranking ci sarà alle Fiji, in un contesto diverso da quello californiano. Ma prima di pensare a come si chiuderà l’annata, è giusto dire come comincerà, ovvero nel consueto appuntamento di Oahu, alle Hawaii, dove Florence vorrà far avere al pubblico di casa la propria classe.

Si spera possa unirsi alla festa anche Leonardo Fioravanti. L’unico rappresentante italiano del WSL ha fatto fatica nel 2024 a replicare gli ottimi risultati dell’anno presente. Si spera che l’atleta tricolore sappia trovare continuità nella tavola e scalare la classifica mondiale.

CALENDARIO SURF 2025

27 gennaio-8 febbraio Lexux Pipe Pro Oahu (Hawaii);

14-16 febbraio Abu Dhabi Pro;

15-25 marzo MEO Rip Curl Pro Portugal;

2-12 aprile Surf City El Salvador Pro a El Salvador;

18-28 aprile Rip Curl Pro Bells Beach a Victoria (Australia);

3-13 maggio Bonsoy Gold Coast Pro a Gold Coast (Australia);

17-27 maggio Western Australia Margaret River Pro a Margaret River (Australia);

9-17 giugno Tresles Pro a San Clemente (California);

21-29 giugno Vio Rio Pro a Rio de Janeiro (Brasile);

11-20 luglio JBay Open a Jeffrey Bay (Sudafrica);

7-16 agosto Tahiti Pro a Tahiti (Polinesia francese);

27 agosto-4 settembre WSL Finals Fiji a Cloudbreak (Fiji)