Superbike, GP Australia 2025: programma, orari, tv, streaming. Il calendario dal 21 al 23 febbraio

Ci siamo! Scatta ufficialmente il Mondiale superbike 2025. Siamo giunti al momento di alzare il sipario sulla trentottesima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie che, come sempre, regalerà grandi battaglie ed emozioni.

Come tradizione il primo appuntamento della nuova stagione sarà rappresentato dal Gran Premio di Australia che si disputerà sullo splendido tracciato di Phillip Island. La stagione, invece, si concluderà dopo 12 tappe con il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera il 18-19 ottobre.

L’appuntamento australiano ci darà subito un primo quadro della situazione in chiave lotta al titolo. Ovviamente il grande favorito non potrà che essere il campione in carica, Toprak Razgatlıoğlu (BMW) ma i rivali come sempre non mancheranno. Da Alvaro Bautista (Ducati) a Jonathan Rea (Yamaha) ma, senza ombra di dubbio, sarà Nicolò Bulega lo sfidante numero 1 del turco, con la Ducati ufficiale.

Come seguire l’evento in tv? La tappa di Phillip Island, fine settimana d’esordio del Mondiale SBK sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre le gare saranno disponibili anche su Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle 2 gare lunghe.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA SUPERBIKE 2025

Venerdì 21 febbraio

Ore 01.20-02.05 Prove libere 1

Ore 06.00-06.45 Prove libere 2

Sabato 22 febbraio

Ore 00.00-00.20 Prove libere 3

Ore 03.00-03.15 Superpole

Ore 06.00 Gara-1

Domenica 23 febbraio

Ore 00.30-00.40 Warm-up

Ore 03.00 Superpole Race

Ore 06.00 Gara-2