Superbike, Jonathan Rea fissa il miglior tempo nella seconda giornata di test di Jerez sul bagnato

Jonathan Rea (Yamaha) ha chiuso al comando il secondo ed ultimo giorno dei test riservati alla superbike di Jerez de la Frontera (Spagna). Dopo una mattinata rovinata dalla pioggia, nel pomeriggio i piloti hanno potuto girare sull’asfalto bagnato fino all’imbrunire.

Il miglior tempo, come detto, porta la firma del nord-irlandese in 1:53.058 con la prima moto con la quale ha completato 20 giri, quindi 1:53.636 con la seconda moto (anche in questo caso 20 tornate) a 578 millesimi.

Secondo crono per lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 608 millesimi dopo 27 giri completati. Terzo tempo per Yari Montella (Ducati) in 1:53.978 920 millesimi, quarto per Axel Bassani (Bimota) in 1:54.426 a 1.368 (36 giri messi in archivio), mentre è quinto il britannico Scott Redding (Ducati) a 1.835.

Sesta posizione per il francese Sylvain Giuntoli (tester BMW) a 1.910, quindi ottavo lo spagnolo Xavi Fores a 2.154. Nono il tedesco Markus Reiterberger a 2.163, quindi decimo Andrea Locatelli (Yamaha) a 2.371. L’italiano ha messo a segno anche il 14° tempo con la seconda moto a 6.155.

Ricordiamo che erano presenti tutti i piloti del Mondiale superbike, eccetto due, entrambi per infortunio: il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (BMW) e Iker Lecuona (Team HRC).