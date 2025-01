Superbike, a Jerez i primi test ufficiali in vista del Mondiale 2025. Assente Razgatlioglu per infortunio

Prosegue il conto alla rovescia in vista del Mondiale Superbike 2025, con la prima finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali in programma tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio a Jerez de la Frontera. Il circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto accoglierà tutti i team protagonisti della prossima stagione e c’è grande attesa per verificare gli effetti del nuovo regolamento tecnico.

La massima categoria riservata alle derivate di serie propone infatti diverse novità importanti, tra cui l’abolizione del limite ai giri motore e altre modifiche relative alle zavorre per i piloti, concessioni, super concessioni, carburante limitato e molto altro. Si preannuncia dunque una Superbike forse non stravolta, ma sicuramente rinnovata su più fronti.

A Jerez non ci sarà però il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, costretto a saltare i test spagnoli per un recente infortunio al dito indice della mano destra rimediato in allenamento con una moto da enduro. Il turco della BMW si è sottoposto ad un intervento chirurgico ma dovrebbe tornare in azione già tra una settimana nei test di Portimao del 28-29 gennaio.

Ambizioni importanti per Ducati, che si presenta ai nastri di partenza del campionato con una pattuglia di otto moto per cercare di riportare l’iride a Borgo Panigale. Obiettivo titolo mondiale per il team ufficiale composto dal veterano spagnolo Alvaro Bautista e dall’azzurro Nicolò Bulega, reduce da una splendida stagione da rookie chiusa in seconda posizione nel Mondiale. Da seguire con attenzione anche gli altri ducatisti italiani Danilo Petrucci, Yari Montella e Andrea Iannone, oltre al tandem Yamaha formato da Andrea Locatelli e Jonathan Rea.