Superbike, Nicolò Bulega brilla nel day-1 dei test ufficiali a Jerez. Bene anche Iannone e Bassani

Si è appena conclusa la prima delle due giornate previste in occasione dei test collettivi ufficiali pre-stagionali di Jerez de la Frontera in vista del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito spagnolo intitolato ad Angel Nieto sono entrati finalmente in azione tutti i piloti della griglia ad eccezione degli infortunati Toprak Razgatlioglu e Iker Lecuona, che dovrebbero comunque tornare in pista già tra una settimana nei test di Portimao.

In contumacia del turco campione iridato in carica, che resta l’uomo da battere alla vigilia della nuova stagione in sella alla sua BMW, quest’oggi Ducati ha monopolizzato la scena sul tracciato andaluso piazzando tre piloti nelle prime tre posizioni al termine di un day-1 in cui sono state effettuate diverse prove comparative (anche di set-up) per valutare il rendimento delle moto con le modifiche regolamentari introdotte per il 2025.

Nicolò Bulega, vice-campione del mondo un anno fa al debutto in Superbike, ha subito dimostrato un buon feeling con la sua Panigale V4 R firmando il miglior tempo assoluto in 1’38″731 e rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza. Il 25enne emiliano del team ufficiale Ducati ha preceduto infatti di 450 millesimi l’altro azzurro Andrea Iannone (team Go Eleven) e di 549 millesimi il britannico Scott Redding (MGM Bonovo).

Alle spalle delle tre moto di Borgo Panigale si è inserita in quarta piazza la Kawasaki dell’americano Garrett Gerloff, con un gap di 601 millesimi dalla vetta, mentre a seguire troviamo la Bimota di Axel Bassani (quinto a 0.732 dal leader) e la Ducati del team Barni guidata da Danilo Petrucci (6° a 0.817). Chiudono la top10 odierna Xavi Vierge (Honda), Alvaro Bautista (a quasi un secondo e mezzo dal compagno di squadra Bulega) ed i fratelli Sam (Ducati) e Alex (Bimota) Lowes.