Startlist slalom maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 16 febbraio andrà in scena lo slalom maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino. Sulle nevi di Saalbach (Austria) si disputerà l’ultima gara di questa rassegna iridata, chiusura in bellezza con l’imperdibile prova tra i pali stretti che metterà in palio le ultime medaglie dopo due intense settimane di competizioni. Appuntamento alle ore 09.45 con la prima manche e alle ore 13.15 con la seconda manche, gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per salire sul podio.

L’Italia si affiderà soprattutto ad Alex Vinatzer, che due anni fa conquistò la medaglia di bronzo a Courchevel e che spera di confermarsi sul podio iridato tra i pali stretti. Settimana scorsa l’altoatesino si era messo al collo l’oro nel parallelo a squadre, ma mercoledì è uscito nella combinata a squadre dopo l’ottima discesa libera di Dominik Paris quando c’erano tutte le possibilità per salire sul podio. Gli altri italiani in gara saranno Tobias Kastlunger e Stefano Gross.

Si preannuncia una lotta serratissima tra il francese Clement Noel, lo svizzero Loic Meillard, l’austriaco Manuel Feller, il tedesco Linus Strasser, i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan e Atle Lie McGrath. Possono puntare a inserirsi nella lotta per le posizioni che contano anche il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, l’elvetico Daniel Yule, il transalpino Steven Amiez, il bulgaro Albert Popov, l’austriaco Fabio Gstrein.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza dello slalom maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE AI MONDIALI

Domenica 16 febbraio

Ore 09.45 Slalom maschile a Saalbach, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.15 Slalom maschile a Saalbach, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA SLALOM MASCHILE AI MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE AI MONDIALI

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

6 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

9 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

11 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

12 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

13 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

16 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

17 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

19 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

23 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

24 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

26 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

27 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

28 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

29 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

30 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

31 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

35 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

36 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

37 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

38 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

39 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

40 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

41 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon

42 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

43 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

44 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

45 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

47 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

48 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

49 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

50 6301085 KOYAMA Takayuki 2001 JPN

51 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic

52 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

53 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

54 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

55 492444 BARATA Tomas 2003 ESP

56 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR

57 481932 MOSESOV Gleb 1998 ARM

58 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB Rossignol

59 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK

60 240168 URY Balint 2003 HUN

61 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol

62 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

63 20442 RIUS GIMENEZ Alex 1998 AND Rossignol

64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

65 240166 TRUNK Tamas 2003 HUN

66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

67 170151 DYRBYE Casper 1996 DEN

68 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG

69 410467 JACKSON Alec 2005 NZL

70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL

71 151425 MULLER Marek 2004 CZE Rossignol

72 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle

73 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL

74 400356 JEURISSEN Jurre 2003 NED

75 30574 GREBENAR Milan 2006 ARG

76 40676 HEAYDON Henry 2001 AUS Fischer

77 60297 HOTERMANS Nicolas 2002 BEL

78 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH

79 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL

80 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Rossignol

81 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB

82 110492 HORWITZ Manuel 2004 CHI

83 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

84 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI

85 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

86 750112 LAZARESKI Mirko 2003 MKD

87 550121 ABELE Gustavs Harijs 2003 LAT