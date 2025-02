Speed skating, team sprint azzurro in top-5 nei Mondiali juniores a Collalbo

Terza e ultima giornata di gare dei Mondiali juniores di speed skating andato in archivio a Collalbo. Sull’anello di ghiaccio nostrano, un day-3 in cui la Nazionale italiana non è riuscita a conquistare le medaglie nelle specialità previste dallo schedule.

Nel team sprint maschile, Mattia Leonardelli, Daniele Zampedri e Lorenzo Minari si sono classificati in quinta posizione con il crono di 1:25.91. L’oro è andato al terzetto norvegese (1:22.98) a precedere la Polonia (1:23.35) e la Germania (1:24.20). Decima piazza per le ragazze nostrane nella medesima specialità. Aurora Aiello, Giorgia Fusetto e Giorgia Franceschini hanno stampato il tempo di 1:39.35. La Polonia si è imposta in 1:32.33 davanti al Canada (1:32.67) e alla Corea del Sud (1:32.78).

Nella Mass Start femminile, Emily Tormen ha concluso al decimo posto (7:20.58) nella gara in cui la migliore è stata la portoghese Jessica Carolina Santos Rodrigues (7:10.37). A completare il podio sono state la spagnola Ona Rodriguez Cornejo (7:10.82) e l’americana Marley Soldan (7:11.78). Nella gara con partenza di gruppo a livello maschile, si è confermata la classe del ceco Metodej Jilek, a segno in 5:31.39, davanti al giapponese Shomu Sasaki (5:33.08) e all’olandese William Silk (5:34.64). Quindicesimo l’azzurro John Bernardi (5:39.18).

A conclusione, nel Team Mixed, la coppia Tormen/Linari ha concluso la propria prova in sesta posizione col tempo di 3:07.09. L’oro iridato è stato conquistato dal Canada in 3:05.16. Argento e bronzo sono stati ottenuti dalla Germania (3:05.45) e dal Giappone (3:06.68).