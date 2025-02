Speed skating, Emily Tormen quinta nei 1500 ai Mondiali junior di Collalbo

Si sono aperti, alla Ritten Arena di Collalbo (Bolzano), i Mondiali junior 2025 di speed skating, riservati ad atleti nati tra il 1° luglio 2005 ed il 30 giugno 2009: nella prima giornata spazio a quattro gare, ovvero 500 e 1500 metri, sia per gli uomini che per le donne.

Nei 1500 metri femminili si impone l’austriaca Jeannine Rosner in 2:01.60, che precede la nipponica Ayano Sekiguchi, seconda in 2:02.43, a 0.83, e la polacca Hanna Mazur, terza in 2:03.73, a 2.13. Quinta piazza per l’azzurrina Emily Tormen (Pieve Cadore), che ottiene il primato personale in 2:04.08, a 2.48, mentre Noemi Libralesso (Noale Ice) si classifica 27ma in 2:09.65, a 8.05.

Nei 500 metri femminili l’oro va alla nipponica Shizuko Okuaki in 39.00, davanti alla sudcoreana Huidan Jung, d’argento in 39.30, a 0.30, ed alla polacca Hanna Mazur, di bronzo in 39.44, a 0.44. In casa Italia centra la top ten Giorgia Fusetto (Noale Ice), decima in 40.48, a 1.48, mentre griffano il personale sia Emily Tormen (Pieve Cadore), 18ma in 41.36, a 2.36, che Aurora Aiello (Cardano Skating), 22ma in 41.49, a 2.49, infine Noemi Libralesso (Noale Ice) termina 39ma in 42.60, a 3.60, proprio davanti a Giorgia Franceschini (Skating Trento), 40ma in 42.76, a 3.76.

Nei 1500 metri maschili il titolo va al tedesco Finn Sonnekalb in 1:48.73, che precede il norvegese Didrik Eng Strand ed il ceco Metoděj Jílek, i quali ottengono lo stesso crono di 1:48.77, a 0.04, ma con il norvegese che centra l’argento per una questione di millesimi, mentre il ceco è di bronzo. Tra gli azzurrini il migliore è Lorenzo Minari (Skating Trento), 14° in 1:54.06, a 5.33, mentre ritoccano il personale sia Mattia Leonardelli (C.P.Pinè), 16° in 1:54.31, a 5.58, sia Gabriele Fichera (Noale Ice), 30° in 1:56.53, a 7.80, infine John Bernardi (C.P.Pinè) chiude 39° in 1:58.46, a 9.73.

Nei 500 metri maschili vittoria del canadese Jalen Doan in 35.83, che beffa il nipponico Fuga Tsujimoto, alla piazza d’onore in 35.84, a 0.01, ed il tedesco Finn Sonnekalb, sul gradino più basso del podio in 35.91, a 0.08. In casa Italia centra la top 20 Daniele Zampedri (Fiamme Gialle), 19° in 37.67, a 1.84, mentre riscrive il primato personale Gabriele Fichera (Noale Ice), 29° in 38.08, a 2.25, infine sono più attardati Mattia Leonardelli (C.P.Pinè), 32° in 38.11, a 2.28, John Bernardi (C.P.Pinè), 33° in 38.14, a 2.31, e Lorenzo Minari (Skating Trento), 36° in 38.23, a 2.40.