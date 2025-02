Speed skating, Emily Tormen argento nei 3000 metri dei Mondiali juniores a Collalbo

Seconda giornata di gare dei Mondiali juniores di speed skating andato in archivio a Collalbo. Sull’anello di ghiaccio nostrano, un day-2 che ha riservato al Bel Paese la soddisfazione di una medaglia pesante. Il riferimento è all’argento di Emily Tormen.

La 19enne nostrana è andata a prendersi la piazza d’onore nei 3000 metri femminili, siglando il proprio personale di 4:18.62 e dovendosi inchinare solo all’austriaca Jeannine Rosner (4:16.89). Un podio prestigioso per la pattinatrice tricolore, che nel corso di questa rassegna iridata ha dimostrato un certo eclettismo tra le varie distanze, citando il quinto posto di ieri nei 1500 metri. A completare il podio è stata l’olandese Jasmijn Veenhuis (4:22.18). In casa Italia, vanno citati il 23° posto di Noemi Libralesso (4:35.74) e il 34° di Giorgia Franceschini (4:45.78).

Tormen è stata la migliore azzurra anche nei 1000 metri, conclusi in dodicesima piazza con un altro personal best (1:21.34). Rosner si è dimostrata la migliore anche in questa specialità in 1:18.48 davanti alla polacca Hanna Mazur (1:19.42) e alla giapponese Shizuko Okuaki (1:19.96). Più indietro le altre italiane: Libralesso 30ma in 1:24.22, Giorgia Fusetto 33ma in 1:24.39 e Franceschini 35ma in 1:24.93 (personale).

Nei 1000 metri maschili, Lorenzo Minari è stato il n.1 della truppa tricolore, classificandosi 15° in 1:12.91 (personale). L’oro è andato al tedesco Finn Sonnekalb (1:10.30) davanti al norvegese Didrik Eng Strand (1:10.91) e al canadese Jalen Doan (1:10.93). Parlando degli altri italiani, troviamo Mattia Leonardelli in 21ma posizione (1:14.19), Daniele Zampedri in 24ma (1:14.62) e Gabriele Fichera in 34ma (1:15.99).

Nei 5000 metri, Minari ha terminato al 22° posto (7:06.63, personale) e Leonardelli 26° (7:14.33), nella prova in cui il ceco Metoděj Jílek, che già ha fatto parlare di sé a livello assoluto, si è imposto in 6:19.94 davanti al giapponese Taiga Sasaki (6:32.42) e all’olandese Sil van der Veen (6:32.73).