Snowboardcross, Eliot Grondin si impone a Beidahu. Lorenzo Sommariva chiude quinto

Lorenzo Sommariva ha chiuso in quinta posizione la tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross a Beidahu (Cina). Una buona prova del nativo di Genova, che purtroppo ha sbagliato proprio in semifinale, quando poteva ottenere un posto in finale e sul podio. A vincere è stato il canadese Eliot Grondin.

Agli ottavi di finale comincia subito bene Lorenzo Sommariva, che con una prova convincente si qualifica per i quarti di finale. Il classe 1993 ligure è partito molto bene, è rimasto sempre davanti nella sua batteria e ha preceduto il francese Julien Thomas. Fuori invece Omar Visintin che è arrivato terzo nella sua heat a causa di un avvio non eccelso: l’altoatesino ha chiuso dietro al canadese Eliot Grondin e allo statunitense Nathan Pare.

Ai quarti di finale Sommariva si è ripetuto, con un’altra grande prestazione per guadagnarsi la semifinale: prima posizione davanti all’austriaco Alessandro Haemmerle, gestendo la sua batteria e rimanendo sempre davanti, approdando al turno successivo quasi in scioltezza e mandando un forte messaggio a tutti gli avversari.

Il percorso del ligure si interrompe però in semifinale: purtroppo l’azzurro commette un errore, non riesce a rimanere in testa e arriva quarto, compromettendo così la sua prova e non riuscendo ad arrivare alla finale, alla quale approdano il francese Surget Merlin, l’austriaco Alessandro Haemmerle, il canadese Eliot Grondin e il francese Loan Bozzolo.

Ottima comunque la small final condotta da Sommariva, che rimonta e chiude in prima posizione, chiudendo quindi complessivamente in quinta piazza la sua gara. A vincere la big final è il canadese Eliot Grondin, che ha la meglio su Surget e Haemmerle in un concitato finale.