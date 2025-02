Snowboard, Ramona Theresia Hofmeister vince a Val St. Come, Caffont fuori ai quarti

Si chiude la prima delle due gare di Coppa del Mondo di gigante parallelo di snowboard alpino a Val Saint Come, in Canada. Al femminile a vincere è la tedesca Ramona Theresia Hofmeister che conquista la 27a vittoria in carriera nel circuito maggiore. Un bel percorso per la classe 1996 teutonica che in finale ha superato l’austriaca Sabine Payer per 49 centesimi.

La grande sorpresa è stata proprio l’austriaca Payer che ha fatto un gran colpo agli ottavi di finale, eliminando la giapponese Tsubaki Miki, battendola per 15 centesimi. La nipponica resta a un passo dalla Coppa del Mondo, ma subisce praticamente la prima battuta di arresto di una stagione stratosferica.

Terza posizione che va appannaggio dell’olandese Michelle Dekker che sul traguardo riesce a precedere la tedesca Cheyenne Loch per 1″28 e quindi completa il podio. Neerlandese che ai quarti aveva battuto la svizzera Julie Zogg e poi si era inchinata per 28 centesimi in semifinale a Sabine Payer.

La migliore italiana è stata Jasmin Coratti che si è fermata ai quarti di finale: l’azzurra, qualificata con l’undicesimo tempo, agli ottavi ha battuto la canadese Aurelie Moisan per 37 centesimi, mentre non ha concluso la sua prova ai quarti proprio contro Payer.