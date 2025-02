Snowboard, Ramona Theresia Hofmeister piazza il bis nel PGS di Val St. Come, Dalmasso e Coratti fuori agli ottavi

Altro giro, altra corsa, altra vittoria per Ramona Theresia Hofmeister. La tedesca piazza il bis e, dopo il successo di ieri, vince ancora nella tappa di Coppa del Mondo di Val Saint Come (Canada) di gigante parallelo di snowboard alpino. Per la 28enne si tratta della 28ma vittoria in Coppa del Mondo che le regala anche la seconda posizione in classifica generale.

Un percorso netto per Hofmeister che è cominciato agli ottavi di finale battendo per 3″41 la nostra Jasmin Coratti che ha commesso un errore a metà pista, poi il successo ai quarti di finale nel derby contro Cheyenne Loch per 47 centesimi dopo che l’aveva battuta anche ieri in semifinale. In semifinale la teutonica ha superato “Sua Maestà” Tsubaki Miki per 33 centesimi, per poi battere nettamente in finale la svizzera Julie Zogg che ha sbagliato.

Podio che è completato appunto da Julie Zogg che raggiunge quota 40 podi in Coppa del Mondo e in terza posizione c’è la sempre presente Tsubaki Miki che, dopo il nono posto al di sotto delle aspettative di ieri, è tornata a fare una gara di estrema competitività.

L’altra azzurra impegnata oltre a Jasmin Coratti era Lucia Dalmasso: anche lei non è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale, sconfitta dalla canadese Aurelie Moisan per 0″73, sbagliando qualcosa di troppo specie nella seconda parte del tracciato.