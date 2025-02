Snowboard, i convocati dell’Italia per il doppio PGS di Krynica: Bormolini vicino alla Sfera di Cristallo

Dopo la parentesi nordamericana di Val St. Come, la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino torna in Europa per le ultime due tappe della stagione (prima dei Mondiali in Engadina). Questo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 marzo, andrà in scena un doppio appuntamento di gigante parallelo sulle nevi polacche di Krynica in attesa del PSL conclusivo previsto a Winterberg il 15 marzo.

Osservato speciale in casa Italia il leader della classifica generale Maurizio Bormolini, che deve gestire un vantaggio di 133 punti sull’austriaco Andreas Prommegger e 167 sul bulgaro Radoslav Yankov (primo inseguitore dell’azzurro nella graduatoria di specialità in PGS a -97) nelle ultime tre competizioni individuali del circuito maggiore per aggiudicarsi la Sfera di Cristallo.

Saranno nel complesso tredici gli italiani presenti in Polonia per gli ultimi giganti paralleli della stagione in Coppa del Mondo. Oltre a Bormolini, il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato anche Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner tra gli uomini e Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Elisa Fava per il settore femminile.