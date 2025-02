Roland Fischnaller infinito! Torna sul podio a 44 anni! Bormolini in fuga nella classifica generale

Quello di ieri è stato solo un caso isolato. La Nazionale italiana di snowboard parallelo dopo sette appuntamenti consecutivi sul podio (anche multiplo) aveva mancato la top-3, ma in gara-2 di Coppa del Mondo a Val St.Come (Canada), gli azzurri danno spettacolo e trovano una seconda e una terza piazza.

Primo podio stagionale, ennesimo di una carriera intramontabile, per Roland Fischnaller. Il capitano della squadra tricolore trova una super gara a 44 anni e centra una spettacolare piazza d’onore, alle spalle del vincitore, il tedesco Elias Huber, che beffa l’altoatesino di un decimo in Big Final.

In casa Italia eccellenti prestazioni da parte di Maurizio Bormolini che riesce a centrare il podio numero quattro della stagione battendo nella Small Final il connazionale Gabriel Messner. Giornata più che positiva per Bormolini, pettorale giallo sia per PGS che per la Coppa generale: l’azzurro guadagna punti su tutti i rivali (non qualificato Prommegger, fuori agli ottavi Karl e Yankov) e, quando mancano solo tre appuntamenti al termine, sembra lanciato verso la conquista delle sfere di cristallo. Bormolini può infatti fare leva su 133 lunghezze di vantaggio nei confronti di Promegger in classifica generale e 97 in quella di specialità.