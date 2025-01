Slittino naturale, i fratelli Lambacher sono campioni del mondo nel doppio, Evelin Lanthaler comanda nel singolo

Inizia nella maniera migliore per i colori azzurri il Campionato Mondiale di slittino su pista naturale 2025 in corso di svolgimento a Kühtai (Austria). L’Italia piazza subito il colpo con la medaglia d’oro per Matthias e Peter Lambacher nel doppio, mentre Tobias Paur ed Andreas Hofer hanno centrato il bronzo. Continua, quindi, la grande storia della famiglia Lambacher. Nel 2023, infatti, a Nova Ponente era arrivato un altro trionfo firmato dallo stesso Matthias in coppia col fratello maggiore Patrick.

Nelle due manche odierne gli azzurri non hanno lasciato scampo ai rivali. 1:00.63 nella prima manche (miglior tempo) e bis nella seconda (1:00.71) con il tempo complessivo di 2:01.34. Al secondo posto il duo austriaco composto da Maximilian Pichler e Nico Edlinger con un distacco di 26 centesimi, mentre al terzo posto si sono classificati Tobias Paur e Andreas Hofer a 1.48. Per questi ultimi è arrivato anche il grande risultato personale, ovvero il titolo Under 23.

Non solo doppio. Oggi, infatti, sono andate in scena le prime due manche delle gare di singolo. Tra le donne, come spesso capita, c’è Evelin Lantaler davanti a tutte. Per l’altoatesina il tempo a metà gara parla di 1:54.73 con 76 centesimi di margine sull’austriaca Riccarda Ruetz, mentre è terza la nostra Nadine Staffler a 1.37. Quarta l’austriaca Tina Unterberger a 1.57, quinta Jenny Castiglioni a 1.60, mentre è sesta Daniela Mittermair a 1.89.

Per quanto riguarda il singolo maschile, invece, si è disputata solamente la prima manche. Al comando troviamo l’austriaco Michael Scheikl con il tempo di 56.01 con 27 centesimi di vantaggio sul nostro Daniel Gruber, mentre è terzo Patrick Pigneter a 56. Quinto Florian Clara a 75 centesimi, mentre è settimo Fabian Brunner a 1:06.