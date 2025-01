Slittino naturale, Evelin Lanthaler prosegue nel suo percorso netto, per Florian Clara successo che vale doppio

Si è conclusa la tappa di Mariazell (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2024-2025. Per quanto riguarda il comparto femminile prosegue la sinfonia di Evelin Lanthaler che vince la quarta gara su quattro, mentre tra gli uomini Florian Clara centra successo e prima posizione in classifica generale.

Tra le donne, come sempre, arriva il successo di Evelin Lanthaler. L’azzurra prosegue nel suo dominio incontrastato chiudendo con il tempo complessivo di 1:42.43 mettendo a segno i migliori riferimenti di entrambe le manche (50.77 nella prima, 51.66 nella seconda). Secondo posto per Jenny Castiglioni a 71 centesimi, che va a completare una splendida doppietta italiana, mentre è terza l’austriaca Tina Unterberger a 1.13. Quarta posizione per la sua connazionale Riccarda Ruetz a 1.58, quindi è quinta la nostra Nadine Staffler a 1.78, con Lotte Mulser sesta a 1.87.

A livello di classifica generale Evelin Lanthaler è impressionante con 4 vittorie in altrettante uscite e 400 punti già in cascina, alle sue spalle Tina Unterberger con 265 e un solco già quasi definitivo. Tutto sembra apparecchiato per la sua nona affermazione. Per il momento 55° successo e 82° podio di una carriera sensazionale per la trentatreenne di Merano.

Arriva una doppietta italiana anche nella gara di singolo maschile. Successo per Florian Clara con il tempo complessivo di 1:41.36 (49.94 e 51.42) con 46 centesimi su Patrick Pigneter, mentre completa il podio l’austriaco Fabian Achenrainer a 66. Quarta posizione per un altro azzurro, Fabian Brunner, a 77 centesimi, mentre è solamente quinto l’austriaco Michael Scheikl a 1.14 con settima posizione per Alex Oberhofer a 1.85.

A livello di classifica generale importante passo in avanti di Florian Clara che si porta a quota 330 punti e supera Michael Scheikl che si ferma a 325.