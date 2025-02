Slittino naturale: doppietta azzurra a Umhausen. Vincono i fratelli Lambacher

Apertura nel segno dell’Italia, con una straordinaria doppietta nel doppio maschile, per la tappa di Coppa del Mondo di slittino naturale ad Umhausen. In terra austriaca ad imporsi sono i fratelli Lambacher.

I campioni del mondo in carica, Matthias e Peter, sono riusciti a trionfare con il crono di 1’17″52. Battuti di soli 21 centesimi gli altri azzurri Tobias Paur e Andreas Hofer.

Terza posizione per i beniamini del pubblico austriaco Maximilian Pichler e Nico Edlinger, staccati di 0″62 dalla vetta e mai in corsa per la vittoria contro le coppie tricolori.

Il weekend di Umhausen proseguirà sabato 8 febbraio con l’eliminator dei doppi e le competizioni dei singoli, dove l’Italia continuerà ad andare a caccia di altre vittorie.