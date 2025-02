Short track, World Tour Milano 2025: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Sesto e ultimo appuntamento del World Tour di short track all’orizzonte. Dal 14 al 16 febbraio ci sarà una tappa piuttosto importante. Sull’anello di ghiaccio di Milano, infatti, i pattinatori si confronteranno in un round dal sapore a Cinque Cerchi, visto quanto accadrà l’anno venturo in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

In casa Italia si vorrà far bene per dimostrarsi all’altezza della situazione. La condizione generale di forma della compagine tricolore fa ben sperare. Gli azzurri, primatisti nel medagliere agli Europei di Dresda (Germania), hanno confermato il loro grande momento, ottenendo podi di grande prestigio nell’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale a Tillburg (Paesi Bassi).

Fari puntati su Pietro Sighel e Arianna Fontana, punti di riferimento della formazione tricolore per i loro successi internazionale e la loro classe. Il 25enne trentino ha grandi motivazioni per spiccare in questa circostanza, anche pensando a quel che sarà nel 2026. Lo stesso discorso vale per la fuoriclasse valtellinese, che in questa stagione ha dato seguito a un progetto molto ambizioso, cioè quello di dividersi tra short track e speed skating.

L’appuntamento del World Tour di short track a Milano, in programma dal 14 al 16 febbraio, sarà trasmesso in streaming su Discovery+, RaiPlay Sport 2 e il canale Youtube Skating ISU. Da verificare se RaiSport coprirà anche in tv la tappa italiana del massimo circuito internazionale dei pattini veloci. OA Sport, in ogni caso, coprirà con le DIRETTE LIVE testuali i giorni di gare.

WORLD TOUR SHORT TRACK MILANO 2025

Venerdì 14 febbraio

11:00 500 metri donne preliminari

11:15 500 metri uomini preliminari

11:57 1000 metri donne preliminari

12:17 1000 metri uomini preliminari

15:00 1500 metri donne quarti di finale

15:30 1500 metri uomini quarti di finale

16:30 500 metri donne batterie

16:54 500 metri uomini batterie

17:33 1000 metri donne batterie

18:05 1000 metri uomini batterie

18:52 staffetta mista quarti di finale

19:31 staffetta femminile quarti di finale

19:55 staffetta maschile quarti di finale

Sabato 15 febbraio

11:54 staffetta mista semifinali

13:32 1500 metri uomini semifinali

13:50 1000 metri donne quarti di finale

14:07 1500 metri uomini finali

14:43 1000 metri donne semifinali

14:52 500 metri uomini quarti di finale

15:07 1000 metri donne finali

15:23 500 metri uomini semifinali

15:45 staffetta femminile semifinali

16:01 500 metri uomini finali

16:32 staffetta femminile finali

16:59 staffetta maschile semifinali

Domenica 16 febbraio

13:32 staffetta mista finali

14:06 1500 metri donne semifinali

14:24 1000 metri uomini quarti di finale

14:41 1500 metri donne finali

15:17 1000 metri uomini semifinali

15:26 500 metri donne quarti di finale

15:41 1000 metri uomini finali

15:57 500 metri donne semifinali

16:19 5000 metri donne finali

16:35 staffetta maschile finali

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK MILANO 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista (al momento)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery+, canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport