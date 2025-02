Short track, Elisa Confortola sul podio nei 1500 a Tilburg. Fontana vittima di una caduta

Prosegue l’ottima domenica per i colori azzurri nella penultima tappa del World Tour di short track a Tilburg. Sul ghiaccio olandese arriva un bel podio per Elisa Confortola, che sta assolutamente vivendo la stagione della definitiva consacrazione. La valtellinese ha chiuso al secondo posto nei 1500 metri, in una finale che ha visto anche la caduta di Arianna Fontana nelle battute finali.

A cinque giri dal termine Fontana è entrata in contatto con Hanne Desmet, che ha allargato troppo il braccio in curva, facendo così cadere l’azzurra. La belga si è poi messa davanti a tutte, passando il traguardo per prima, ma con la giuria che ha poi deciso giustamente di squalificarla per la manovra irregolare.

A festeggiare così è la candese Courtney Sarault, che ha battuto di pochissimo in volata proprio Elisa Confortola, che da terza si è trovata seconda in classifica. Sul podio ci sale anche l’americana Corinne Stoddard davanti alla connazionale Kristen Santos-Griswold.

In questa giornata di chiusura della tappa del World Tour in Olanda ci sono ancora occasioni di podio per l’Italia. Nei 500 metri femminili Arianna Fontana può dire la sua per il podio e poi la staffetta maschile cerca un posto tra le migliori tre.