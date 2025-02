Short track, tris di podi azzurri a Tilburg. La staffetta maschile si unisce a quella mista e a Confortola

Arriva anche il terzo podio per l’Italia nell’ultima giornata della terzultima tappa del World Tour di short track a Tilburg. La staffetta maschile ha concluso al terzo posto alle spalle dei padroni di casa dell’Olanda e del Belgio. Davvero un bel risultato per il quartetto composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali, a confermare la qualità di una staffetta che approccia al meglio i prossimi appuntamenti, ovvero il World Tour a Milano e poi i Mondiali.

Una giornata che si era aperta con un altro podio di una staffetta, quella mista. Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Thomas Nadalini sono giunti secondi alle spalle dell’Olanda e davanti agli Stati Uniti. Alle spalle degli olandesi c’è stata la battaglia tra Polonia ed Italia, con i polacchi che sono riusciti ad imporsi nell’arrivo in volata. La giuria ha poi deciso di squalificare la Polonia per un cambio irregolare, con uno dei polacchi che ha fatto cadere prima Pietro Sighel, danneggiando anche Nadalini. Italia così seconda e pure Stati Uniti sul podio.

Subito dopo la mista un altro secondo posto, quello di Elisa Confortola, in una gara segnata anche dalla caduta di Arianna Fontana e dalla squalifica della belga Hanne Desmet. La belga si è poi messa davanti a tutte, passando il traguardo per prima, ma con la giuria che ha poi deciso giustamente di squalificarla per la manovra irregolare. A festeggiare così è la canadese Courtney Sarault, che ha battuto di pochissimo in volata proprio Elisa Confortola, che da terza si è trovata seconda in classifica. Sul podio ci sale anche l’americana Corinne Stoddard davanti alla connazionale Kristen Santos-Griswold.

Nelle altre finali individuali di giornata successo della canadese Florence Brunelle nei 500 metri in una gara che ha visto anche due squalifiche per l’Italia, quella di Arianna Sighel in semifinale e prima di Arianna Fontana nei quarti di finale. Nei 1000 metri maschili, invece, Pietro Sighel si è fermato in semifinale, con la finale A che ha visto il trionfo del padrone di casa dell’olandese Jens van ‘T Wout.