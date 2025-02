Short track, staffetta femminile seconda a Tilburg: l’Olanda la spunta per 2 millesimi

La staffetta femminile dello short track si rivela una certezza in questa stagione per l’Italia. Dopo aver conquistato il titolo continentale a Dresda (Germania), le azzurre hanno ottenuto il quarto podio stagionale nel World Tour, al quinto round del massimo circuito internazionale. Una seconda piazza a meno di un battito di ciglia dalla Olanda, trionfante a Tilburg (Paesi Bassi). Stiamo parlando di 2 millesimi!

Eccellente la prova delle ragazze. Sfruttando la freschezza sull’anello di ghiaccio di Gloria Ioriatti e di Arianna Sighel, le azzurre sono state in grado di farsi largo, provando ad andare in fuga sulla spinta di una Ioriatti super ispirata. Sighel ha cercato di mantenere il distacco, per non consentire il recupero alle olandesi.

Negli ultimi due giri, però, Michelle e Xandra Velzeboer hanno fatto la differenza per le padrone di casa, andando a chiudere il buco. Michelle, infatti, ha saputo mettersi in scia a Elisa Confortola e poi è spettato a Xadra sferrare l’attacco finale a una Arianna Fontana a cui è mancato quello spunto per chiudere la porta. Ha comunque tentato la risposta in extremis la campionessa valtellinese, allungando il pattino e rimanendo alle spalle di un nonnulla.

Resta comunque la bontà della prestazione, che dà seguito a quanto di buono messo in mostra in quest’annata. Italia dunque in piazza d’onore col crono di 4:11.510 alle spalle dei Paesi Bassi (4:11.508) e davanti agli Stati Uniti (4:12.463). Quarta e ultima posizione nella Finale A della Polonia (4:12.486).