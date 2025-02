Short track, Pietro Sighel e la staffetta femminile sul podio a Tilburg, quinta Arianna Fontana nei 1000 metri

Andata in archivio la seconda giornata di gare a Tilburg (Paesi Bassi), tappa del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio olandese, vanno rimarcati ottimi riscontri tra le fila azzurre. Su tutti, il podio di Pietro Sighel nei 1500 metri. Il 25enne trentino, reduce da ottimi riscontri negli Europei di Dresda, ha ripreso il cammino col terzo podio stagionale.

L’ottava top-3 nel massimo circuito internazionale è frutto del terzo posto odierno nei 1500 metri. L’azzurro si è ben destreggiato, provando a far saltare il banco, ma dovendosi accontentare del piazzamento citato in 2:22.681. A precederlo il fuoriclasse canadese William Dandjinou (2:22.541) e l’olandese Jens van’t Wout (2:22.659). Quarto l’altro azzurro Luca Spechenhauser (2:22.852). Bene anche Thomas Nadalini, vittorioso nella Finale B di questa distanza in 2:22.541.

Nell’atto conclusivo dei 1000 metri femminili ha provato Arianna Fontana a emergere, in una Finale A dai contenuti tecnici molto elevati. È mancato però lo spunto alla campionessa valtellinese, che ha concluso in quinta posizione in 1:31.253. La vittoria è andata alla belga Hanne Desmet in 1:30.454, capace di prevalere nel confronto con l’americana Corinne Stoddard (1:30.847) e l’olandese Xandra Velzeboer (1:30.883). Eliminate nei quarti di finale Elisa Confortola e Gloria Ioriatti.

Nei 500 metri, Finale B per Sighel e Nadalini, che hanno concluso in terza (41.973) e quarta piazza (42.076). Finale A in cui il Canada ha fatto doppietta con Stevan Dubois (40.313) davanti a Jordan Pierre-Gilles (41.362). Van’t Wout ha terminato terzo in 50.605.

A completare il quadro, nelle semifinali della staffetta femminile, missione compiuta per il quartetto tricolore che ha centro l’ingresso nella Finale A. Chiara Betti, Confortola, Fontana e Arianna Sighel sono giunte seconde in semifinale (4:12.088), alle spalle dell’Olanda (4:12.044), e hanno staccato il biglietto. Nell’atto conclusivo che metterà in palio il podio, ci saranno anche la Polonia e gli USA. Una sfida all’ultimo respiro che ha sorriso alle padrone di casa in 4:11.508 a precedere di appena 2 millesimi le azzurre. Bene anche gli azzurri nel team-relay: pass per la Finale A, grazie alla piazza d’onore nel penultimo atto alle spalle dei Paesi Bassi.