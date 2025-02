Short track, ottimo inizio azzurro nella Coppa del Mondo in Olanda

Comincia benissimo per l’Italia la tre giorni di gare nella Coppa del Mondo di short track a Tilburg in Olanda. Record di qualificazioni al turno successivo per la squadra azzurra, con diciannove passaggi del turno su ventuno possibilità.

Pietro Sighel concede il tris, centrando la qualificazione nei 500, 1000 e 1500 metri. Il trentino ha vinto sempre la sua batteria, mostrando una condizione davvero eccezionale e che fa bene sperare per le finali di domani e domenica.

In campo maschile molto bene Thomas Nadalini, che si è qualificato per i quarti nei 500 metri e poi per le semifinali (come Sighel) nella distanza più lunga. Sempre nei 1500 avanza anche Luca Spechenhauser, che invece è stato squalificato nei 1000 metri.

Eccezionale il rendimento delle azzurre. Nei 500 metri passano ai quarti di finale Arianna Fontana, Arianna Sighel e Chiara Betti. Fontana ha poi raggiunto anche i quarti anche nei 1000 metri insieme ad Elisa Confortola e Gloria Ioriatti.

Le tre azzurre hanno poi raggiunto la semifinale anche nei 1500 metri, con Confortola e Fontana che hanno vinto la loro batteria.

Sono state perfette anche le staffette. I tre quartetti (maschile, femminile e mista) hanno centrato la qualificazione alla semifinale e l’obiettivo è quello assolutamente della finale e di salire sul podio.