Short track, cinque podi per l’Italia a Tillburg! Staffette sugli scudi nei Paesi Bassi

Giorni intensi a Tillburg (Paesi Bassi), sede del quinto appuntamento del World Tour di short track. I pattini veloci hanno regalato come al solito spettacolo e sull’anello di ghiaccio olandese la Nazionale italiana ha confermato di godere di un ottimo stato di forma. Gli azzurri, primatisti nel medagliere agli Europei di Dresda (Germania), hanno conquistato ben cinque podi in nove gare disputate. Un dato che non si annotava da sedici anni. A questo proposito, le staffette hanno avuto un rendimento altissimo.

Nelle tre prove a squadre, infatti, sono arrivati tre podi:

Secondo posto nella staffetta femminile a due millesimi dai Paesi Bassi;

Secondo posto nella staffetta mista sempre alle spalle dei padroni di casa;

Terzo posto nella staffetta maschile.

Una doverosa sottolineatura la meritano le ragazze nella gara a squadre. Nelle cinque prove disputate in questa stagione del World Tour, le azzurre sono salite sul podio in quattro circostanze. Un fatto che si è registrato solamente nella stagione 2003-2004. In quella circostanza, però, furono conquistati quattro piazzamenti tra second e terzo posto, mentre in questo caso sono arrivati risultati più pesanti: una vittoria nel primo appuntamento a Montreal e tre piazze d’onore.

A livello individuale, nei 1500 metri uomini Pietro Sighel ha portato il computo di podi a otto nel massimo circuito in carriera, giungendo terzo su questa distanza. Una specialità in cui vanno annotati anche i piazzamenti di Luca Spechenhauser (quarto) e di Thomas Nadalini, vincitore della Finale B. Tra le donne, sempre nel chilometro e mezzo, Elisa Confortola ha conquistato il suo primo podio individuale della carriera nel massimo circuito internazionale. La 22enne valtellinese è giunta seconda, preceduta di pochissimo dalla canadese Sarault. Un bilancio lusinghiero in cui manca a livello individuale l’apporto di Arianna Fontana, decisamente poco fortunata in questo round, visti i diversi contati in cui è rimasta coinvolta. In particolar modo, proprio la finale dei 1500 metri dove poi ha concluso in sesta posizione.

Tirando le somme, la squadra italiana può sfoggiare undici podi stagionali e questo è un ottimo viatico in vista dell’atto finale del World Tour, in programma all’Unipol Forum di Assago dal 14 al 16 febbraio. Un test event particolarmente atteso, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.