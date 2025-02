Sei Nazioni 2025: Italia e Galles, è già spareggio per evitare il cucchiaio di legno

La seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 prenderà il via domani pomeriggio a Roma, quando allo Stadio Olimpico scenderanno in campo l’Italia di Gonzalo Quesada e il Galles di Warren Gatland. Due squadre uscite sconfitte all’esordio, in due match dove azzurri e britannici non hanno convinto e servirà un cambio di marcia per evitare di restare al palo in fondo alla classifica.

Il Galles ha perso 43-0 in Francia, ha subito il 13° ko consecutivo ed è una squadra (e una Federazione) in profonda crisi da tempo. La partita di sabato con gli azzurri è una vera e propria ultima spiaggia per una formazione che appare allo sbando, dove i ricambi della generazione d’oro non sono all’altezza e dove i problemi fuori dal campo – politici, economici e organizzativi – si stanno riflettendo pesantemente sulla squadra. Attenzione, però, al ritorno dopo tanto tempo di Taulupe Faletau in terza linea.

L’Italia, di contro, ha assolutamente bisogno di portare a casa la vittoria, visto che il prosieguo del torneo sarà contro due formazioni fortissime come Francia e Irlanda, e un’Inghilterra che non può venir sottovalutata. Una vittoria ridarebbe morale ed entusiasmo all’intero ambiente, mentre un ko manderebbe nel dimenticatoio quanto di buono si è visto l’anno scorso. Ma serve un cambio di passo, soprattutto nel triangolo allargato – impalpabile sia in attacco sia in difesa contro la Scozia -, per cercare il successo.

ITALIA – GALLES

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Luca Rizzoli, 18 Marco Riccioni, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Jacopo Trulla

Galles: 15 Liam Williams, 14 Tom Rogers, 13 Nick Tompkins, 12 Eddie James, 11 Josh Adams, 10 Ben Thomas, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Jac Morgan (c), 6 James Botham, 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 Henry Thomas, 2 Evan Lloyd, 1 Gareth Thomas

In panchina: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Keiron Assiratti, 19 Freddie Thomas, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhodri Williams, 22 Dan Edwards, 23 Blair Murray