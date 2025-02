Scozia-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni, streaming

Inizierà oggi, sabato 1° febbraio, alle ore 15.15, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2025 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno della partita in casa della Scozia, nella sfida che si giocherà allo Scottish Gas Stadium Murrayfield di Edimburgo.

Gonzalo Quesada sceglie Tommaso Allan in campo ad estremo ed Ange Capuozzo all’ala, mentre siederanno in panchina Luca Rizzoli, al possibile esordio, e Simone Gesi, inserito in distinta dopo due anni, oltre a Niccolò Cannone, Ross Vintcent e Manuel Zuliani.

Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2025 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Sabato 1° febbraio – Scottish Gas Stadium Murrayfield di Edimburgo, Scozia

15.15 Scozia-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI SCOZIA-ITALIA

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Stafford McDowall, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (Co-Capitano), 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Rory Darge (Co-Capitano), 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurd, 19 Gregor Brown, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Tom Jordan, 23 Kyle Rowe.

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (Capitano), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Luca Rizzoli, 18 Marco Riccioni, 19 Niccolò Cannone, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Simone Gesi.