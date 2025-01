Rugby, Sei Nazioni 2025: Scozia e Italia, un classico per capire le proprie ambizioni

Prende il via questa sera il Guinness Sei Nazioni 2025 e domani a Edimburgo sarà il momento dell’esordio dell’Italia che sfiderà i padroni di casa della Scozia. In campo due formazioni ambiziose, che vogliono stupire partendo entrambe da underdog e al Murrayfield sarà il momento di capire chi può puntare alle zone nobili della classifica.

Un match d’esordio che offre tante incognite, con le due squadre che solo in campo capiranno lo stato dell’arte della propria preparazione, mentre scopriranno solo dopo il calcio d’inizio in che stato di forma sono gli avversari. La Scozia punta in alto quest’anno, ma ancora nella mente il ko di un anno fa a Roma e vorrà vendicare il 31-29 subito.

Di contro, dopo un 2024 più che positivo, l’Italia di Gonzalo Quesada vuole confermare la crescita vista negli ultimi 12 mesi e iniziare il torneo con una vittoria esterna di gran qualità. E per farlo il ct azzurro ha praticamente replicato la formazione vincente un anno fa, pur sapendo che servirà un ulteriore salto di qualità per espugnare il Murrayfield.

SCOZIA – ITALIA

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Stafford McDowall, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Rory Darge, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurd, 19 Gregor Brown, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Tom Jordan, 23 Kyle Rowe

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Luca Rizzoli, 18 Marco Riccioni, 19 Niccolò Cannone, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Simone Gesi