Sei Nazioni Under 20: Italia corsara! Espugnata Edimburgo e battuta la Scozia

Si è appena conclusa all’Hive Stadium di Edimburgo la sfida tra la Scozia Under 20 e i pari età dell’Italia, match valevole per la prima giornata del Sei Nazioni di categoria. Gli azzurrini, guidati da Roberto Santamaria, hanno esordito contro una formazione che arrivava dal successo nel World Rugby U20 Trophy e, dunque, sulle ali dell’entusiasmo. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato, con l’Italia che produce qualcosa in più, ma Scozia che nei primi minuti riesce a rendersi pericolosa, senza però fare male. Anche gli azzurrini entrano nei 22 avversari, ma anche loro non trovano la zampata vincente. Troppa indisciplina del XV di Santamaria, con sei falli in 16 minuti, e la Scozia risale al campo e al 16’ arriva la meta di Billy Allen per il 5-0 iniziale.

Al 22’ salva tutto Todaro, che evita un attacco pericoloso degli scozzesi. Ma insistono i padroni di casa, soffre l’Italia in mischia chiusa, ancora indisciplina per gli azzurrini, ma questa volta si salvano Vallesi e compagni. Spinge la Scozia, ma al 31’ su un passaggio a metà campo interviene Zanandrea che intercetta l’ovale, scatta, non si fa raggiungere e va a schiacciare per il sorpasso azzurro sul 5-7.

Parte fortissimo l’Italia nella ripresa, con gli azzurrini che si involano in attacco, palla a Beni che va fino in fondo e punteggio sul 5-12 al 46’, con Fasti che questa volta non trasforma. Al 54’ recupera palla l’Italia, obbliga al fallo gli scozzesi, ma la punizione non è facile e Fasti non trova i pali. Ma è un assedio degli azzurrini, che però non smuovono il tabellino.

Si smuove al 63’, quando l’ennesimo attacco azzurro si concretizza con l’ovale che giunge a Todaro che schiaccia per il 5-19. Cerca di reagire la Scozia e al 71’ va in meta con Duncan, entrato da poco, che sfonda al largo per il 10-19. Non arriva la trasformazione ed è un sospiro di sollievo per l’Italia che resta oltre il break. Serve un ultimo sforzo difensivo per gli azzurri e arriva, con l’Italia che recupera il pallone, risale il campo, obbliga due volte al fallo la Scozia e al 78’ va sulla piazzola con Fasti per il 10-22 che sigilla la vittoria. Si chiude con i padroni di casa a caccia del punto di bonus difensivo, ma non arriva e fa festa l’Italia.