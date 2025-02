Sci alpino, Johnson trionfa anche in Coppa Europa a Sarntal. Quinta De Loenardis

Dopo lo straordinario Mondiale di Saalbach in cui ha collezionato due medaglie d’oro, Breezy Johnson non si ferma più e conquista la vittoria anche nel superG di Coppa Europa a Sarntal in Italia. L’americana non vinceva addirittura dal gennaio 2016 nel circuito continentale quando si impose nella discesa libera di Altenmarkt.

Seconda posizione per l’austriaca Nadine Fest, staccata di 34 centesimi da Johnson, partita anche con il pettorale numero 39. Doppietta americana sul podio, visto che al terzo posto ha concluso Isabelle Wright a 35 centesimi dalla connazionale. Quarta posizione per l’austriaca Carmen Spielberger (+0.38).

Eccellente quinto posto per Carlotta De Leonardis, la migliore delle azzurra a 34 centesimi dalla vetta. Si tratta del miglior risultato in carriera per la ventunenne di origini modenese in Coppa Europa. Un segnale importante anche in ottica futura con l’Italia che continua a cercare nuove leve anche nella velocità.

Sesta posizione per la svizzera Delia Durrer (+0.50), che ha preceduto la norvegese Marte Monsen (+0.55) e le austriache Magdalena Egger (+0.71) ed Elisabeth Reisinger (+0.76). Completa la Top-10 l’azzurra Sara Allemand, staccata di 79 centesimi da Johnson in una classifica comunque cortissima.

Per l’Italia chiudono a punti: ventesima Sara Thaler (+1.36), ventiseiesima Camilla Vanni (+1.67) e ventottesima Federica Lani (+1.85).