Sara Thaler settima nella discesa dei Mondiali Juniores. Oro e argento alla Svizzera

Doppietta svizzera nella discesa libera femminile dei Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Tarvisio. Una gara particolare e che ha portato addirittura la giuria a dividerla in due manche dopo la decisione di abbassare la partenza all’avvio del superG. A trionfare è stata Stefanie Grob, al suo secondo oro iridato della carriera in discesa dopo quello vinto nel 2023.

L’elvetica aveva chiuso in testa già la prima manche ed è riuscita a confermarsi anche nella seconda, battendo per un solo centesimo la connazionale Jasmin Mathis, che si prende l’argento. La medaglia di bronzo è andata sul collo della francese Garance Meyer, terza al traguardo con 29 centesimi di ritardo da Grob.

Le austriache Leonie Zegg (+0.55) e Victoria Olivier (+0.68) recuperano due posizioni nella seconda manche e sono rispettivamente quarta e quinta. Sesto posto per l’americana Allison Mollin (+0.87), che ha preceduto Sara Thaler (+0.90), migliore delle azzurre in classifica, che ha rimontato un posto nella seconda manche. Ottava la norvegese Eva Unhjem Johansen (+0.94) davanti alla svizzera Alina Willi (+0.98) e alla canadese Zoe Gray (+1.48).

I piazzamenti delle altre azzurre: quattordicesima Camilla Vanni (+1.95), diciassettesima Ludovica Righi (+2.92) e ventiseiesima Ludovica Vittoria Druetto (+3.59).