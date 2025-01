Rugby femminile, Serie A élite 2025: larghe vittorie di Colorno, Valsugana e Villorba

La prima giornata del girone di ritorno della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby femminile si chiude con quattro vittorie con bonus offensivo: successi casalinghi per Colorno e Capitolina, affermazioni esterne per Villorba e Valsugana.

Il Colorno conserva la vetta della classifica grazie alla vittoria per 36-0 sul Benetton Treviso, ma resta sempre a -1 il Valsugana, vittorioso in casa del CUS Torino per 0-45. Rimane in scia il Villorba, a -3 dalla vetta grazie al 3-73 rifilato in trasferta al CUS Milano, agganciato al quarto posto dalla Capitolina, che regola per 34-7 il fanalino di coda Volvera.

TABELLINI

Colorno, Puntopack Park, domenica 19 dicembre 2024

Serie A Elite Femminile, VIII° giornata

SIA-MPL Rugby Colorno vs Benetton Rugby 36-0 (19-0)

Marcatori: pt 9’ Locatelli (5-0); 14’ Prosperococco, tr. (12-0); 19’ Capurro, tr. (19-0); st 9’ Giada Franco (24-0); 22’ Andreoli, tr. (29-0); 29’ Ranuccini, tr. (36-0).

SIA-MPL Rugby Colorno: Serio; Ruggio (s.t. 1’Akosa), Corradini (s.t, 1’ Catellani), Bonaldo, Rolfi; Capurro (Cap), Rosini (s.t. s.t.16’ Buso); Franco, Ranuccini, Andreoli; Prosperococco (s.t.8’ Angeli); Locatelli (st:1’ Fedrighi); Dosi (st 8’ Carnevali), Tedeschi (s.t. 8’ Francillo), Cuoghi (s.t,1’ Casolin). All.: Mordacci.

Benetton Rugby: Menotti; Agosta (C), Agostinetto (pt 24’ Pellizzon), Pizzolato, Romersa; Dall’Antonia, Campigotto (27’st Bernardi); Bacci, Scarantino (s.t.10’ Fent), Vignozzi (s.t. 20’ Celli); Severin (25’st. Este), Segato; Franco (s.t.5’ Cittadini, s.t.27’ Pedol), Spinelli, Stocco (s.t. 10’ Bottaro). All.: Zani.

Arb.: Catagini, Anna (VI). AA1: Catalfamo, Nicola (TO), AA2: Fontana, Andrea (PR).

Calciatori: Capurro (COL) 2/3; Dall’Antonia (BEN) 0/1; Buso (COL) 1/2.

Cartellini: giallo 17’ Fedrighi (COL), 17’ Romersa (BEN).

Player Of The Match: Alissa Ranuccini (COL).

Punti conquistati in classifica: 5-0.

Note: giornata uggiosa, 6°. 150 spettatori.

Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 19 gennaio 2025 ore 14,30

Serie A Elite Femminile – VIII giornata

IVECO CUS Torino v Valsugana Rugby Padova 0-45 (0-33)

Marcatori: p.t. 1’ m. Zampieri tr. Sillari (0-7); 5’ m. Rasi tr. Sillari (0-14); 12’ m. Costantini tr. Sillari (0-21); 33’ m. Rasi tr. Sillari (0-28); 39’ m. Sillari nt. (0-33); s.t. 43’ m. Benini nt. (0-38); 71’ m. Zeni tr. Bitonci (0-45).

IVECO CUS Torino: Pantaleoni (62’ Morchio); Bruno (69’ Di Luca), Sacchi, Luoni, Pecci (46’ Sarasso); Gronda (C), Toeschi; De Robertis (16’ Zoboli), Comazzi (80’ Reverso), Barreto (73’ Citino); Cagnotto, Ponzio; Salvatore (67’ Maietti), Hu, Repetto (24’ Zini). All. Alberto Carbone.

Valsugana Rugby Padova: Sillari (50’ Vio); Rasi (71’ De Santis), Aggio, Zeni, Zampieri (74’ Benussi); Stevanin (Cap) (46’ Magosso), Bitonci; Duca, Turatto (55’ Da Lio), Costantini (59’ Calzavara); Margotti, Della Sala; Fortuna (40’ Benini), Cerato, Maris. A disp.: Poletti. All. Serena Settembri.

Arb: Simone Pellicanò (RC). AA1: Andrea Origlia (TO), AA2: Gabriele Fasano (TO).

Cartellini: 57’ giallo Benini (Valsugana).

Calciatori: Sillari (4/6); Bitonci (1/1).

Note: giornata nuvolosa pioggia leggera, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa.

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 0-Valsugana 5.

Player of the Match: Giordana Duca (Valsugana).

Milano, Stadio Bicocca, 19 gennaio 2025

Serie A Elite Femminile, VIII giornata

Cus Milano Rugby v Villorba Rugby (p.t. 3-31) full time: 3-73 (0-5)

Marcatrici: p.t. 3’ Bonfiglio nt (0-5); 11’ Copat tr Capomaggi (0-12); 22 Gurioli n.t (0-17); 26’ Bragante tr Capomaggi (0-24); 29’ Muzzo tr. Capomaggi (0-31); 38’ c.p. Signorini (3-31). s.t. 41’ Magatti tr Capomaggi (3-38); 47’ Gurioli tr Capomaggi (3-45); 56’ Frangipani tr Capomaggi (3-52); 64’ d’Incà tr Capomaggi (3-59); 70’ Magatti tr. Capomaggi (3-66); 72’ Muzzo tr Capomaggi (3-73).

Cus Milano Rugby: Paganini, Curto, Verocai, Baracchetti (62’ Ratcliffe), Ivashenko, Calini(VC) (57’ Barabino), Mazzoleni (48’ Corsini), Sberna, Stragno, Liccardo (43’ Armanasco) ,Signorini, Elemi (C) (46’ Pagani), Magnoni (68’ Cassaghi), Giampaglia (67’ Nini), Foscato (67’ Rossi). All. Dal Toè.

Villorba Rugby: Busana, Muzzo, D’Incà (uscita per infortunio al 72’), Magatti, Bonotto (53’Pilat), Capomaggi, Barattin (57’ Brunierotto), Bonfiglio (43’ Scandiuzzi), Copat (58’ Tranquillin), Bragante (57’ De-Fato), Frangipani, Tiani, Simeon (57’ Piazza), Gurioli (53’ Costantini), Stecca (53’ Puppin). All. Furlan.

Arb.: Torra (MI). Gdl: Barrafranca (AL), Carnini (MI).

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Capomaggi (8/11); Signorini (1/1).

Player of the match: Magatti.

Note: circa 150 spettatori, nuvoloso.

Roma (Rm) “Campo dell’Unione N. 1” Domenica 19 Gennaio

Ore 14:30 VIII Giornata (I di Ritorno)

Unione Rugby Capitolina – Volvera Rugby ASD 34-7 (24-0)

Marcatori: pt 13’ Cp Granzotto (3-0); 20’ m Granzotto, 20’ tr Granzotto (10-0); 32’ m Fiorenza, Granzotto (17-0); 40’ m Praitano, 40’ tr Granzotto (24-0); st m 27’ Cecati, 27’ tr Romano (29-7); 30’ m Errichiello (29-7); 40’ m Farina (34-7).

Unione Rugby Capitolina: De Angelis; Grenon (52’ Gizzi), Negroni (49’ Sorgente), Marsili, Stasi; Corbucci, Granzotto (71’ Murgia); Farina, Tricerri (35’ temp Errichiello) Pietrini (70’ Zaracho); Praitano (75’ Panfilo), Cacciotti; Fiorenza (49’ Errichiello), Belleggia, Girotto (61’ Nobile). All.: Amadio/Murer.

Volvera Rugby ASD: Tombolato A.; Drissi, Rochas (77’ Gobello) , Cecati, Iurisci (61’ Quinzi); Romano, Asti (42’ Ristorto); Reyneri, Tota (61’ Foti), Mugnaini; Rech, Moioli; Gariglio, Tombolato B., Lorenzo (42’ Florida). All.: Musso.

Arbitro: Novelli Maria Francesca. Assistenti: Mancini, Culocchi.

Cartellini: giallo 54’ Tricerri, giallo 65’ Errichiello.

Calciatrici: Granzotto 3/4, Mastrangelo 0/2; Romano 1/1.

Note: pomeriggio piovoso con temperatura intorno ai 10 gradi, circa 100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Capitolina 5; Volvera Rugby ASD 0.

SERIE A ELITE RUGBY FEMMINILE 2024-2025

Risultati VIII turno

Domenica 19 gennaio 2025, ore 14:30

Colorno, Campo comunale Paolo Pavesi

SIA-MPL Rugby Colorno v Benetton Rugby Treviso 36-0 (5-0)

Milano, Bicocca Stadium

CUS Milano Rugby v Arredissima Villorba Rugby 3-73 (0-5)

Roma, Campo dell’Unione

Unione Rugby Capitolina v Volvera Rugby 34-7 (5-0)

Grugliasco, Stadio Albonico

IVECO Cus Torino v Valsugana Rugby Padova 0-45 (0-5)

Classifica

SIA MPL Rugby Colorno (-4) 34, Valsugana Rugby Padova 33, Arredissima Villorba Rugby 31, CUS Milano Rugby 16, Unione Rugby Capitolina (-4) 16, Benetton Rugby Treviso 9; IVECO Cus Torino (-4) 8, Volvera Rugby 2.