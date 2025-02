Ranking ATP (17 febbraio 2025): Jannik Sinner in vetta, ma fermo per squalifica. Joao Fonseca, che balzo in avanti

Jannik Sinner inizia la sua 37ª settimana da n.1 del mondo e scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz proprio nel dato delle settimane menzionato. Tuttavia, è un lunedì 17 febbraio triste per l’altoatesino, dopo la squalifica di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. L’accordo con la WADA ha portato a questo stop e quindi ritroveremo in campo il tennista nostrano a partire dal 5 maggio, in prossimità degli Internazionali d’Italia a Roma.

Sinner, nell’ultimo aggiornamento, perde i 500 punti della vittoria dell’anno scorso a Rotterdam e, non potendo giocare nelle prossime settimane, ne perderà altri 1600. Questo porterà a un avvicinamento della concorrenza. Potrebbero approfittarne, in particolare, il tedesco Alexander Zverev (n.2) e proprio Alcaraz (n.3), di scena rispettivamente a Rio de Janeiro e a Doha.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 17 febbraio 2025

1. Jannik Sinner 11330

2. Alexander Zverev 8135

3. Carlos Alcaraz 7410

4. Taylor Fritz 4900

5. Casper Ruud 4480

6. Daniil Medvedev 3930

7. Novak Djokovic 3900

8. Alex de Minaur 3735

9. Tommy Paul 3280

10. Andrey Rublev 3220

Uscendo dall’orbita top-10, una menzione d’obbligo la merita il brasiliano Joao Fonseca, che a 18 anni ha vinto il suo primo titolo ATP. Una conquista rilevante, data la sua precocità. L’affermazione a Buenos Aires (Argentina) ha permesso al giocatore sudamericano di compiere un balzo in avanti molto importante, ovvero 31 posti, che si traduce nella posizione nel ranking n.68.

Detto di Sinner, in casa Italia non ci sono grossi scostamenti dal momento che ci sono sempre 11 azzurri in top-100. La semifinale raggiunta a Delray Beach, ha consentito a Matteo Arnaldi di diventare il n.3 del Bel Paese, alle spalle di Jannik e di Lorenzo Musetti, ma i margini tra il ligure, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli sono molto risicati.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 17 febbraio 2025

1. Jannik Sinner 11830

17. Lorenzo Musetti 2650

34. Matteo Arnaldi 1430

35. Matteo Berrettini 1430

36. Lorenzo Sonego 1401

40. Flavio Cobolli 1345

61. Luciano Darderi 945

70. Mattia Bellucci 843

85. Luca Nardi 674

89. Francesco Passaro 658

95. Fabio Fognini 629