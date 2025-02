Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA: scalata importante, ma Siniakova resta lontana

Sara Errani e Jasmine Paolini sono approdate in finale nel torneo di doppio dei Qatar Open 2025 di tennis: le azzurre, che lunedì prossimo scarteranno soltanto 10 punti nel ranking WTA della specialità, raggiungendo l’ultimo atto ne hanno incassati finora 650.

In virtù di questo risultato le tenniste italiane hanno guadagnato 640 punti netti a testa, scalando ben quattro posizioni nella classifica mondiale: in caso di vittoria in finale, le azzurre porteranno a casa altri 350 punti, ma non riusciranno comunque a scalare ulteriori posizioni.

Sara Errani, che lunedì scorso era decima a quota 4706, ora è sesta con 5346 punti, ed in caso di vittoria in finale andrà a quota 5696, mentre Jasmine Paolini, che si trovava all’undicesimo posto a quota 4635, ora è settima a quota 5275, ed in caso di successo nell’ultimo atto salirà a quota 5625.

RANKING WTA DOPPIO LIVE

1 Katerina Siniakova 10750

2 Erin Routliffe 8165

3 Taylor Townsend 7378

4 Gabriela Dabrowski 6805

5 Jeļena Ostapenko 5850

6 Sara Errani 5346 (5696 in caso di vittoria a Doha)

7 Jasmine Paolini 5275 (5625 in caso di vittoria a Doha)

8 Lyudmyla Kichenok 4930

9 Ellen Perez 4755

10 Su-Wei Hsieh 4696