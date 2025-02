Quando tornano Brignone e Goggia? Combinata incerta per una delle due, poi il gigante

I Mondiali 2025 di sci alpino, in corso a Saalbach, in Austria, hanno visto andare in scena quest’oggi la discesa libera femminile: il prossimo appuntamento per le donne è quello previsto martedì 11 febbraio con la nuova specialità della combinata a squadre.

L‘Italia potrebbe schierare quattro coppie, ma secondo indiscrezioni di Rai 2 potrebbero essere soltanto tre le squadre azzurre al via, la cui composizione va scelta tra le 10 convocate, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Marta Rossetti.

Nelle dichiarazioni post discesa odierna Federica Brignone ha lasciato intendere di volersi concentrare esclusivamente sul gigante e diserterà la prova, mentre Sofia Goggia ha lasciato una porta aperta alla possibilità di essere in pista martedì.

Quel che è certo è che entrambe saranno al via giovedì 13 febbraio, quando le due azzurre saranno al cancelletto di partenza dello slalom gigante femminile, che prevede la prima manche alle ore 09.45 e la seconda run, con l’inversione delle migliori 30, alle ore 13.15.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Saalbach (Austria)

Martedì 11 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre femminile (Goggia incerta, Brignone assente)

13.15 Slalom combinata a squadre femminile

Giovedì 13 febbraio

09.45 1a manche gigante femminile (Goggia e Brignone al via)

13.15 2a manche gigante femminile