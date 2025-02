Quando parte Jonathan Milan nella cronometro dell’UAE Tour: orario preciso, n. di pettorale, tv

Seconda tappa dell’UAE Tour 2025: si riparte dopo la bellissima vittoria in volata di Jonathan Milan di ieri che gli ha regalato la prima maglia di leader in una corsa che sta diventando sempre più prestigiosa e vede la presenza di diversi corridori di un certo spessore al via, su tutti di Tadej Pogacar.

Il favorito numero uno, visto anche un percorso completamente pianeggiante e da cronoman veri e propri, sarà il britannico Joshua Tarling, in grado di esprimersi al meglio proprio quando c’è da spingere grandi rapporti e viaggiare al massimo dell’aerodinamicità. Occhio però anche a Tadej Pogacar che proverà a prendersi la maglia di leader, come Jonathan Milan cercherà di difenderla.

La seconda tappa dell’UAE Tour sarà trasmessa in tv per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 10.45 e in streaming su discovery+ (dalle 9.45), DAZN, Sky Go e NOW. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale di questa crono. Jonathan Milan partirà esattamente alle ore 12.18 ora italiana, per ultimo, essendo leader della generale.

CALENDARIO UAE TOUR 2025

Seconda tappa

Martedì 18 febbraio

Al Hudayriyat Island– Al Hudayriyat Island (12.2 km)

Partenza ore 10.05

Arrivo ore 12.30 circa

UAE TOUR 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per gli abbonati dalle 10.45

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 9.45), DAZN, Sky Go e NOW

Diretta live testuale: OA Sport

QUANDO PARTIRÀ JONATHAN MILAN?

Jonathan Milan prenderà il via alle 12.18 ora italiana.

STARTLIST CRONOMETRO UAE TOUR 2025 (fuso orario di tre ore)

1 13:00:00 16 ADC PRICE-PEJTERSEN Johan

2 13:01:00 123 SOQ ČERNÝ Josef

3 13:02:00 161 TUD STORER Michael

4 13:03:00 46 EFE STEINHAUSER Georg

5 13:04:00 34 DAT GALL Felix

6 13:05:00 66 IWA THIJSSEN Gerben

7 13:06:00 117 TFT SAMUDIO Carlos

8 13:07:00 97 MOV ROMEO Iván

9 13:08:00 75 IPT LUTSENKO Alexey

10 13:09:00 184 VBF PINARELLO Alessandro

11 13:10:00 56 IGD RODRÍGUEZ Carlos

12 13:11:00 154 TVL LEMMEN Bart

13 13:12:00 171 UAD POGAČAR Tadej

14 13:13:00 21 TBV BILBAO Pello

15 13:14:00 197 XAT TEJADA Harold

16 13:15:00 1 LOT VAN EETVELT Lennert

17 13:16:00 146 TPP ONLEY Oscar

18 13:17:00 101 RBH FISHER-BLACK Finn

19 13:18:00 85 LTK KONRAD Patrick

20 13:19:00 133 JAY DURBRIDGE Luke

21 13:20:00 11 ADC PHILIPSEN Jasper

22 13:21:00 125 SOQ LECERF Junior

23 13:22:00 167 TUD ZIJLAARD Maikel

24 13:23:00 42 EFE CARTHY Hugh

25 13:24:00 32 DAT BISSEGGER Stefan

26 13:25:00 65 IWA PETIT Adrien

27 13:26:00 114 TFT GONZÁLEZ Roberto Carlos

28 13:27:00 93 MOV CASTRILLO Pablo

29 13:28:00 77 IPT RICCITELLO Matthew

30 13:29:00 187 VBF ZANONCELLO Enrico

31 13:30:00 51 IGD TARLING Joshua

32 13:31:00 153 TVL GLOAG Thomas

33 13:32:00 177 UAD VINE Jay

34 13:33:00 26 TBV TRÆEN Torstein

35 13:34:00 192 XAT GATE Aaron

36 13:35:00 3 LOT CURRIE Logan

37 13:36:00 144 TPP LEIJNSE Enzo

38 13:37:00 107 RBH ZWIEHOFF Ben

39 13:38:00 81 LTK CICCONE Giulio

40 13:39:00 137 JAY WALSCHEID Max

41 13:40:00 13 ADC DILLIER Silvan

42 13:41:00 124 SOQ EENKHOORN Pascal

43 13:42:00 164 TUD KLUCKERS Arthur

44 13:43:00 41 EFE CHAVES Esteban

45 13:44:00 31 DAT ARMIRAIL Bruno

46 13:45:00 67 IWA VAN HOECKE Gijs

47 13:46:00 115 TFT QUARTUCCI Lorenzo

48 13:47:00 91 MOV RUBIO Einer

49 13:48:00 73 IPT HIRT Jan

50 13:49:00 181 VBF FIORELLI Filippo

51 13:50:00 55 IGD LEONARD Michael

52 13:51:00 152 TVL BEHRENS Niklas

53 13:52:00 172 UAD BJERG Mikkel

54 13:53:00 27 TBV VAN DER MEULEN Max

55 13:54:00 191 XAT HIGUITA Sergio

56 13:55:00 6 LOT THOMPSON Reuben

57 13:56:00 143 TPP EDMONDSON Alex

58 13:57:00 102 RBH MACIEJUK Filip

59 13:58:00 84 LTK HOOLE Daan

60 13:59:00 136 JAY REINDERS Elmar

61 14:00:00 12 ADC DEBRUYNE Ramses

62 14:01:00 127 SOQ VAN LERBERGHE Bert

63 14:02:00 163 TUD DE KLEIJN Arvid

64 14:03:00 44 EFE QUINN Sean

65 14:04:00 37 DAT SEIXAS Paul

66 14:05:00 63 IWA GOOSSENS Kobe

67 14:06:00 113 TFT FORTIN Filippo

68 14:07:00 92 MOV BARTA Will

69 14:08:00 72 IPT CÔTÉ Pier-André

70 14:09:00 183 VBF CONFORTI Lorenzo

71 14:10:00 54 IGD LANGELLOTTI Victor

72 14:11:00 151 TVL KOOIJ Olav

73 14:12:00 176 UAD VERMEERSCH Florian

74 14:13:00 24 TBV BAUHAUS Phil

75 14:14:00 193 XAT KAJAMINI Florian Samuel

76 14:15:00 7 LOT GREGAARD Jonas

77 14:16:00 145 TPP MÄRKL Niklas

78 14:17:00 104 RBH PALZER Anton

79 14:18:00 83 LTK GHEBREIGZABHIER Amanuel

80 14:19:00 135 JAY MEZGEC Luka

81 14:20:00 15 ADC KIELICH Timo

82 14:21:00 121 SOQ MERLIER Tim

83 14:22:00 166 TUD WILKSCH Hannes

84 14:23:00 43 EFE MACKELLAR Alastair

85 14:24:00 33 DAT BOUCHARD Geoffrey

86 14:25:00 64 IWA PETILLI Simone

87 14:26:00 112 TFT ĐURIĆ Đorđe

88 14:27:00 95 MOV GAVIRIA Fernando

89 14:28:00 74 IPT KOGUT Oded

90 14:29:00 185 VBF PINAZZI Mattia

91 14:30:00 52 IGD CASTROVIEJO Jonathan

92 14:31:00 157 TVL VERMOTE Julien

93 14:32:00 173 UAD HERREGODTS Rune

94 14:33:00 23 TBV SKERL Daniel

95 14:34:00 196 XAT SU Haoyu

96 14:35:00 5 LOT TAMINIAUX Lionel

97 14:36:00 141 TPP JAKOBSEN Fabio

98 14:37:00 106 RBH WELSFORD Sam

99 14:38:00 82 LTK CONSONNI Simone

100 14:39:00 132 JAY DONALDSON Robert

101 14:40:00 17 ADC RICKAERT Jonas

102 14:41:00 126 SOQ PEDERSEN Casper

103 14:42:00 165 TUD KRIEGER Alexander

104 14:43:00 45 EFE ROOTKIN-GRAY Jack

105 14:44:00 35 DAT PEDERSEN Rasmus Søjberg

106 14:45:00 62 IWA COLLEONI Kevin

107 14:46:00 111 TFT SBARAGLI Kristian

108 14:47:00 94 MOV CIMOLAI Davide

109 14:48:00 76 IPT RAISBERG Nadav

110 14:49:00 186 VBF TAROZZI Manuele

111 14:50:00 53 IGD HEIDUK Kim

112 14:51:00 156 TVL VAN DER SANDE Tosh

113 14:52:00 175 UAD NOVAK Domen

114 14:53:00 25 TBV PASQUALON Andrea

115 14:54:00 195 XAT SCHELLING Ide

116 14:55:00 4 LOT DE SCHUYTENEER Steffen

117 14:56:00 142 TPP ANDRESEN Tobias Lund

118 14:57:00 105 RBH VAN POPPEL Danny

119 14:58:00 87 LTK THEUNS Edward

120 14:59:00 131 JAY GROENEWEGEN Dylan

121 15:00:00 14 ADC GHYS Robbe

122 15:01:00 122 SOQ BASTIAENS Ayco

123 15:02:00 162 TUD KOLZE CHANGIZI Sebastian

124 15:03:00 47 EFE VAN DER LEE Jardi Christiaan

125 15:04:00 36 DAT POLLEFLIET Gianluca

126 15:05:00 61 IWA KUYPERS Gerben

127 15:06:00 116 TFT RAJOVIĆ Dušan

128 15:07:00 96 MOV MORO Manlio

129 15:08:00 71 IPT FROOME Chris

130 15:09:00 182 VBF BIAGINI Federico

131 15:10:00 57 IGD SWIFT Ben

132 15:11:00 155 TVL MCLAY Daniel

133 15:12:00 174 UAD MOLANO Juan Sebastián

134 15:13:00 22 TBV KEPPLINGER Rainer

135 15:14:00 194 XAT MALUCELLI Matteo

136 15:15:00 2 LOT CRAPS Lars

137 15:16:00 147 TPP VAN DEN BERG Julius

138 15:17:00 103 RBH MULLEN Ryan

139 15:18:00 86 LTK MILAN Jonathan