Quando parte Federica Brignone nella seconda manche dei Mondiali: orario esatto, tv, streaming

Federica Brignone ha chiuso al comando la prima manche dello slalom gigante femminile che a Saalbach (Austria), assegnerà le medaglie ai Mondiali 2025 di sci alpino: la seconda run scatterà alle 13.15, quando ci sarà la tradizionale inversione delle prime trenta.

La seconda manche vedrà al via le migliori 60: dopo l’inversione delle prime 30, infatti, partiranno anche le atlete dal 31° al 60° posto dopo la prima run. Federica Brignone partirà per 30ma e, salvo ulteriori ritardi, l’azzurra scatterà alle ore 14.11.

Per la seconda manche della gara dei Mondiali 2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD, dalle 13.30 Rai 2 HD, ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Giovedì 13 febbraio

13.15 2a manche gigante femminile Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai Sport HD, dalle 13.30 Rai 2 HD, ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?

