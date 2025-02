Puppo: “Se Sinner fosse stato americano, non sarebbe stato sospeso”; Ambesi: “I politici dovevano tutelarlo”

A margine del consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di OA Sport con Salotto Bianco, condotto da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, i giornalisti di Eurosport hanno parlato rapidamente anche del caso Clostebol, che ha portato a tre mesi di squalifica per Jannik Sinner.

Massimiliano Ambesi si aspettava reazioni diverse dai vertici dello sport nostrano sul caso Clostebol: “Sono molto scottato da come i vertici dello sport italiano hanno gestito la vicenda Sinner, scottato, un po’ deluso […]. Non so che dire, però in generale mi aspettavo delle prese di posizione e non magari interventi di dirigenti non titolati a farlo che hanno portato confusione nella vicenda di Jannik, grande confusione, enorme confusione, per motivi che onestamente mi sfuggono, perché se tu mi fai una domanda ed io non so che cosa dire, ti rispondo che non sono all’altezza di darti la mia opinione, e invece c’è gente che continua a parlare, parla, parla, e fa veramente delle figure. Riguardo i vertici io ho colto un silenzio un po’ assordante, che faccio fatica ad accettare serenamente“.

Un altro aspetto sottolineato: “Io penso che chi dirige le operazioni in determinate condizioni debba essere il primo a proteggere gli atleti italiani e in alcuni casi il buon nome dell’Italia. Io Kyrgios non lo voglio vedere agli Internazionali di Roma, perché, passino gli attacchi a Sinner, ma quello che lui ha detto su noi italiani è vergognoso. Se viene è coraggioso, tanto coraggioso, ma al di là del coraggio che possa avere presentandosi a Roma, io non lo voglio vedere a casa mia, e di fronte a certe dichiarazioni, che sono andate oltre il limite, perché noi come popolo meritiamo comunque rispetto, mi è dispiaciuto non vedere prese di posizione, perché esiste un limite che non va oltrepassato. In alcuni casi è stato oltrepassato, io in quanto italiano mi sento indignato da determinate cose che questo soggetto ha detto, spero di essere stato chiaro“.

Dario Puppo aggiunge: “Se Sinner avesse avuto il passaporto americano o britannico non sarebbe stato sospeso, questa è matematica, anche di altri, ma ne faccio due così“.

Ambesi rincara la dose: “Il fatto di non aver visto delle prese di posizione di un certo tipo mi ha estremamente ferito, io posso tollerare tutto, l’incompetenza la tollero da anni […], ma gli atleti italiani vanno tutelati, e l’interesse dell’atleta italiano viene prima di ogni cosa, per me questo è il dogma. Per me qualunque presidente di una federazione italiana deve difendere gli atleti italiani, per me Binaghi, che viene contestato da tanti, si è comportato nel migliore dei modi, poi non mi interessano il passato, varie situazioni, io valuto quello che ha fatto su questa vicenda. Ha alzato i toni, ha fatto bene, quello bisognava fare, però l’ha fatto Binaghi, altri hanno preso le distanze, per me è davvero incomprensibile, non è giusto“.