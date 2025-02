Pentathlon, Coppa del Mondo 2025: tutte le azzurre approdano in semifinale al Cairo

Era solo una formalità, dato che delle 39 iscritte 12 erano egiziane e soltanto 6, per la regola dei passaporti, avrebbero avuto accesso alle semifinali, con pass assicurato per le altre 27 atlete: Maria Beatrice Mercuri, Alice Rinaudo, Aurora Tognetti e Valentina Martinescu superano le qualificazioni femminili della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, scattata al Cairo, in Egitto. Grande attesa per la nuova disciplina ad ostacoli che per la prima volta in una gara senior internazionale ha sostituito l’equitazione, mentre dal penultimo atto si sperimenterà il nuovo format della scherma, con il seeding round in semifinale e la fase ad eliminazione diretta in finale.

Nel Gruppo A si registra il dominio della 14enne egiziana Farida Khalil, che chiude con 1442 punti, con un margine di ben 42 lunghezze sulla numero 2 del mondo, la magiara Blanka Guzi. Terza piazza per l’altra egiziana Sarah Mohamed con 1369, quarta posizione per l’altra ungherese Rita Erdos, a quota 1352, quinto posto per la nipponica Yuri Suzuki con 1351. In casa Italia decimo posto per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) a quota 1314 e 13ma posizione per Alice Rinaudo (Fiamme Oro) con 1294.

Nel Gruppo B cinquina egiziana con altrettante atlete nelle prime posizioni, ma per la già citata regola dei passaporti soltanto le prime tre passano il turno: il miglior punteggio è di Ganah Elgindy, con 1386, che precede le connazionali Zeina Amer, seconda a quota 1381, e Jana Attia, terza con 1371. In realtà l’Egitto piazza sei atlete tra le prime sette e l’unica ad interrompere l’egemonia delle padrone di casa è Aurora Tognetti (Carabinieri), sesta a quota 1314, mentre l’altra azzurra Valentina Martinescu (Junior Pentathlon Asti) termina decima con 1293, alle spalle anche delle magiare Blanka Bauer e Michelle Gulyas, rispettivamente ottava e nona, entrambe a quota 1305.

QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

1 KHALIL Farida EGY 1442

2 GUZI Blanka HUN 1400

3 ELGINDY Ganah EGY 1386

4 AMER Zeina EGY 1381

5 ATTIA Jana EGY 1371

6 MOHAMED Sarah EGY 1369

7 ERDOS Rita HUN 1352

8 SUZUKI Yuri JPN 1351

9 ISMAIL Malak EGY 1329

10 HUREYEVA Viyaleta AIN 1326

11 MERCURI Beatrice ITA 1314

12 TOGNETTI Aurora ITA 1314

13 BURAYA Mira AIN 1305

14 DERVAL Mathilde FRA 1305

15 BAUER Blanka HUN 1305

16 GULYAS Michelle HUN 1305

17 RINAUDO Alice ITA 1294

18 MARTINESCU Valentina ITA 1293

19 FLAVIN Coline FRA 1265

20 AXMANN Lisa Sophie AUT 1264

21 GNEDTCHIK Mariya AIN 1264

22 UCHIYAMA Wakana JPN 1260

23 CASTAUDI Rebecca FRA 1240

24 MALASHENOKA Anastasiya AIN 1237

25 YANO Yuho JPN 1224

26 KOCHETKOVA Anastasiya KAZ 1186

27 ARIAS Osmaidy VEN 1102

28 ARIAS Ana Leidys DOM 1067

29 GULYAYEVA Alessya KAZ 1042

30 SHIGEHARA Hinano JPN 1024

31 ABZALOVA Samira UZB 1012

32 ADOMAITYTE Elzbieta LTU 994

33 ABDO Lara LIB 424