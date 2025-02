Pentathlon, Giorgio Malan: “Voglio continuare a migliorare, l’obiettivo è Los Angeles 2028”

Siamo ai nastri di partenza della nuova stagione per quanto riguarda il pentathlon moderno. Uno degli atleti che andranno seguiti con la maggiore attenzione è, senza dubbio, Giorgio Malan. Il classe 2000, bronzo olimpico a Parigi 2024, si rimbocca le maniche in vista di una annata di estrema importanza per la sua intera carriera.

Giorgio Malan inizia il suo racconto direttamente dalle origini del suo rapporto con questa disciplina: “Mi sono avvicinato al pentathlon moderno a 8-9 anni ed era per me puro divertimento, come lo è anche adesso, ma senza concentrarmi troppo sulla preparazione di una gara. Ricordo che agli inizi, quando ho provato cominciando con corsa e nuoto, mi è piaciuto subito molto, così come l’idea di provare poi tutti gli altri sport, cosa che mi ha sempre affascinato molto“. (Fonte: Fipm).

L’atleta torinese passa poi ad analizzare la nuova disciplina a ostacoli (OD) che dopo i Giochi di Parigi ha sostituito l’equitazione. “Sto ancora scoprendo la nuova disciplina, sto capendo i punti critici, quanto una seduta può stancarmi, in base a quello deciderò come fissarla nella settimana di allenamenti, stiamo facendo un po’ di prove. Per ora mi sto divertendo ma non ho ancora approcciato l’OD in maniera più agonistica e competitiva. Sto cercando di imparare dalle basi, per affrontarla in sicurezza ed evitare infortuni”.

A questo punto tutta la concentrazione passa alla nuova annata con un 2025 decisamente ricco di impegni: “Stiamo ancora definendo la stagione, sicuramente non farò la prima tappa di World Cup perché sto ancora approcciando la nuova disciplina a ostacoli e non voglio affrettare i tempi. Spero di riuscire ad arrivare a questa estate, agli Europei e soprattutto ai Mondiali di fine agosto in forma per potermi divertire, sperando di essere competitivo“.

Siamo reduci dal 2024 sotto i Cinque Cerchi. Tante emozioni che dovranno arrivare fino a Los Angeles 2028: “A Parigi quando ho tagliato il traguardo e ho realizzato che avevo vinto la medaglia di bronzo è stata una gioia immensa. L’aspetto più emozionante è stato ripensare ai momenti difficili che ci sono stati, ovviamente, durante il percorso per arrivare a preparare i Giochi Olimpici e vedere poi tutti questi sforzi ripagati. Momenti di difficoltà, stanchezza, quando ti svegli e sei ancora stanco ma devi allenarti, quando ti stai allenando e non ce la fai più ma devi spingerti ancora oltre. Ripensare a tutti quei momenti difficili è stato quello che mi ha portato più emozioni dopo aver vinto la medaglia. A Los Angeles spero di poter rivivere le emozioni di Parigi, perché era il mio sogno da bambino partecipare alle Olimpiadi. Spero di poter rivivere quelle sensazioni, quindi nel quadriennio appena iniziato farò di tutto per migliorarmi. Stiamo già mettendo le basi per migliorare sempre di più fino ai Giochi Olimpici del 2028 e sarà sicuramente un viaggio che renderà bello tutto questo”.