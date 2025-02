Pallamano: la Serie A Gold torna in campo con le vittorie di Cassano Magnago e Conversano

Dopo la lunga pausa di quasi due mesi, riservata ai Mondiali 2025, la Serie A Gold di pallamano è tornata in campo per riprendere il percorso della sua regular season, con la disputa della 16esima giornata.

In vetta Cassano Magnano e Conversano non sbagliano in trasferta: i lombardi passano 26-34 in casa del Fasano, mentre i pugliesi si impongono 30-33 con il Secchia Rubiera.

Nel posticipo, vittoria di Sassari nella tana dello Sparer Eppan: sardi capaci di affermarsi 26-30. A proposito di blitz a domicilio, Chiaravalle la spunta 30-31 in casa del Bolzano, con Camerano che si prende due punti pesanti superando 31-34 il Pressano.

Poi due pareggi: il 27-27 fra Macagi Cingoli e Alperia Black Devils e il pirotecnico 31-31 fra Teamnetwork Albatro e Brixen.

La classifica aggiornata:

Conversano 26 pti, Cassano Magnago 26, Raimond Sassari 25, Alperia Black Devils 24, Teamnetwork Albatro 23, Bolzano 22, Brixen 15, Junior Fasano 15, Sparer Eppan 13, Pressano 11, Publiesse Chiaravalle 10, Macagi Cingoli 6, Camerano 6, Secchia Rubiera 2