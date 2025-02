Novak Djokovic verso la partecipazione a Doha: i media serbi sicuri

Dai media serbi la certezza arriva più che chiara: Novak Djokovic è destinato a giocare l’ATP 500 di Doha, uno dei tornei di maggior tradizione del circuito anche se ha cambiato data rispetto alle origini. Ed è anche uno degli eventi che, quest’anno, catalizza importanti attese, dato che ci sarà una buona fetta dei migliori al mondo, quasi a “rubare” un po’ la scena a ciò che è stata Dubai per lungo tempo.

A riferire della questione è Jelena Medic del portale serbo Sportal. Non è ancora chiaro se Djokovic continuerà la collaborazione con Andy Murray, e per il momento non è nemmeno certo che lo scozzese viaggi con lui dopo Melbourne, ma si sa che ci sarà un cambiamento nel suo staff in Qatar: invece di Miljan Amanovic viaggerà con lui Claudio Zimaglia, una vecchia conoscenza del serbo (già nel team di Jannik Sinner in passato, peraltro). Si tratta di un cambiamento virtuale, perché parte di un’alternanza: Amanovic viaggia con Djokovic negli Slam e in alcuni 1000, Zimaglia nel resto degli eventi.

Negli ultimi giorni l’ex numero 1 del mondo è rimasto a Belgrado, concedendosi tempo per la sua fondazione e anche per assistere al derby di Eurolega di basket tra Partizan e Stella Rossa. Nel frattempo continuano ad aleggiare, anche su di lui, le domande legate a un potenziale futuro ritiro, ma al momento questo pensiero è lontano, se non altro per un fatto di competitività ancora presente.

A Doha, torneo che andrà in scena dal 17 febbraio, sono iscritti sei dei primi 10 giocatori del ranking ATP, e tra questi Sinner, Alcaraz e Djokovic. In casa Italia previsto al via anche Matteo Berrettini, con Lorenzo Sonego che potrebbe entrare in caso di defezioni (ad ora è fuori di 3 posti). Il serbo ha vinto il Qatar Open nel 2016 e 2017; portando a casa il trofeo anche quest’anno eguaglierebbe Roger Federer a tre successi, oltre i quali nessuno è mai giunto.