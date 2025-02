Novak Djokovic in campo prima del previsto? Il serbo spera di essere al via del torneo di Doha

Quando tornerà in campo Novak Djokovic? Il fuoriclasse serbo, infatti, è alle prese con l’infortunio alla coscia sinistra che lo ha chiamato fuori dalla semifinale degli Australian Open 2025 contro Alexander Zverev e il timore iniziale era che lo stop poteva essere particolarmente lungo.

Il problema alla coscia se l’era procurato nel quarto di finale contro Carlos Alcaraz, andando a vincere il match al quarto set con le unghie e con i denti. Da campione quale è il nativo di Belgrado. Già quello era stato uno sforzo severo per i muscoli del 24 volte vincitore di un titolo del Grande Slam che, a quel punto, ha deciso di alzare bandiera bianca dopo il primo set (perso al tie-break) contro Sascha Zverev.

Come detto, subito dopo la conclusione del Major disputato a Melbourne, si parlava di uno stop di circa 2 mesi per il classe 1987. In poche parole sarebbero divenuti a fortissimo rischio i due Masters 1000 sul cemento americano, ovvero Indian Wells e Miami. Le ultimissime notizie giunte dalla Serbia, invece, sembrerebbero molto più ottimistiche per Nole.

Come riportato da Sportal, infatti, Novak Djokovic dopo un intenso ciclo di terapie, ha svolto altri esami accurati. Queste analisi avrebbero rincuorato il fuoriclasse vincitore di 10 titoli dell’Australian Open, dato che hanno evidenziato un costante miglioramento. Il ritorno? Sembra addirittura che non sia da escludere la sua presenza al torneo ATP 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio. Tutto un altro paio di maniche rispetto alle prime indicazioni dall’Australia.