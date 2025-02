NBA, i risultati della notte (25 febbraio): Thunder ko all’overtime contro i Timberwolves, vittorie per Nuggets e Bulls

Prosegue regolarmente la regular season 2024-2025 della NBA con otto partite disputate nella notte italiana, dove non è sceso in campo il nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons per via di un infortunio: riepiloghiamo quindi brevemente quanto accaduto negli States.

Successo interno dei Washington Wizards (10-47) sui Brooklyn Nets (21-36) per 107-99 con 26 punti di Jordan Poole e 20 di Bilal Koulibaly – 19 punti per Ziaire Williams tra le fila dei Nets. Blitz esterno dei Chicago Bulls (23-35) contro i Philadelphia 76ers (20-37) per 110-142 grazie ai 25 punti e 16 rimbalzi di Josh Giddey e ai 23 punti di Kevin Huerter – 19 punti equamente divisi tra Kelly Oubre Jr. e Paul George per la franchigia della Pennsylvania. Fanno saltare il fattore campo anche i Denver Nuggets (38-20) che battono gli Indiana Pacers (32-24) col punteggio di 116-125: 25 punti di Aaron Gordon e altra tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic con 18 punti, 9 rimbalzi e ben 19 assist – 19 punti e 11 rimbalzi per Michael Porter Jr, con 19 punti e 15 assist di Tyrese Haliburton e 23 punti di Miles Turner per i padroni di casa. Vittoria casalinga per i Detroit Pistons (32-26) contro i Los Angeles Clippers (31-26) per 106-97: Cade Cunningham accarezza la tripla doppia (32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist), con 20 punti di Tobias Harris e la doppia doppia di Jalen Duren (12 punti e 19 rimbalzi) – un infortunio ha tenuto ai box il nostro Simone Fontecchio, con James Harden miglior realizzatore dei Clippers con 18 punti e 12 rimbalzi.

Gli Atlanta Hawks (27-31) prevalgono in casa sui Miami Heat (26-30) per 98-86 con 17 punti di Onyeka Okongwu e la doppia doppia di Trae Young (11 punti e 14 assist), mentre per gli ospiti 23 punti di Andrew Wiggins e 14 punti di Bam Adebayo. Serve un overtime ai Minnesota Timberwolves (32-27) per piegare la resistenza degli Oklahoma City Thunder (46-11) per 128-131 dopo essere scivolati anche a -25: prestazione monstre di Jaden McDaniels con 27 punti e 10 rimbalzi, al pari di Naz Reid (22 punti e 13 rimbalzi) ed Anthony Edwards (17 punti e 13 rimbalzi) – 21 punti per Nickeil Alexander-Walker, con Shae Gilgeous-Alexander che piazza 39 punti e 10 rimbalzi ma non bastano ad evitare il ko. Affermazione fuori casa dei Portland Trail Blazers (25-33) sugli Utah Jazz (14-43) per 112-114 con 28 punti di uno scatenato Anfernee Simons e 20 punti di Jerami Grant – 20 punti e 11 rimbalzi di Kyle Filipowski e 21 punti di Brice Sensabaugh tra le fila dei padroni di casa. Nel match che chiudeva la notte NBA i Sacramento Kings (29-28) hanno la meglio sui Charlotte Hornets (14-42) col punteggio di 130-88: Zach LaVine si prende la copertina con 42 punti messi a referto, con 18 punti di DeMar DeRozan – 23 punti di Miles Bridges per gli Hornets.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Brooklyn Nets 107-99

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 110-142

Indiana Pacers-Denver Nuggets 116-125

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers 106-97

Atlanta Hawks-Miami Heat 98-86

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 128-131 dTs

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 112-114

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 130-88